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Вопрос проверки мобильных переводов будет рассмотрен еще раз в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:07
Вопрос проверки мобильных переводов будет рассмотрен еще раз в Казахстане
Фото из открытых источников
Заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Нурлан Байбазаров заявил, что вопрос о контроле мобильных переводов будет рассмотрен еще раз, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время брифинга в правительстве Байбазаров назвал этот вопрос "чувствительным".

"Поэтому у меня есть поручение еще раз посмотреть на этот вопрос, мы еще раз внутри финансово-экономического блока его рассмотрим. Еще раз детально обсудим механизм, детализации, критерии. Мы еще вернемся к этому вопросу", - заявил чиновник.


Ранее мы писали о том, что казахстанцы придумали новую схему, чтобы обойти новые правила, связанные с мобильными переводами.

Напомним, с марта 2022 года закон "О платежах и переводах" дополнили понятием "мобильный платеж", под которым понимается безналичный платеж, принимаемый через мобильное приложение или POS-терминалы банков второго уровня с применением QR-кода. Изменения не относятся к переводам физических лиц, используемым в личных целях. То есть физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям.


Источник: Tengrinews.kz
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