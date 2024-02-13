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Мошенник втерся в доверие к Розе Рымбаевой и оставил ее без квартиры

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:50
Мошенник втерся в доверие к Розе Рымбаевой и оставил ее без квартиры
Фото: Instagram.com/@rozarymbaeva
Он выдал себя за серьезного человека и обманным путем убедил эстрадную певицу продать ему квартиру в долг, недвижимость стоила около 70 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Qaz365.kz.

Сделка купли-продажи состоялась, но вот 70 млн тенге Рымбаева так и не увидела.

«В ходе встреч он уговорил продать квартиру ему, но денежные средства якобы обещал передать позднее, так как у него не было денег. Заключив договор купли продажи у нотариуса, Б. передал Рымбаевой 195 тыс долларов, а остальные денежные средства так и не вернул, нанеся материальный ущерб Рымбаевой на сумму 69 427 350 тенге», − говорится в материале судебного кабинета.


Уже прошло первое судебное заседание. Адвокат подсудимого сейчас находится за границей и попросил не проводить судебное заседание без него.

Дело ведется в Алмалинском районном суде, пишет портал Orda.kz. Гражданин Б. также смог украсть у депутата Турлыханова около 1 млн 200 тыс долларов.
По их данным, мошенник родился 18 августа 1961 года.

«Имя и фамилия выдают в поисковиках профиль пожилого мужчины в афганской шапке. Дата рождения совпадает. В друзьях — жители российского Оренбурга и казахстанского Уральска. Также в архивах Российской государственной библиотеки хранится диссертация на тему «Экономические проблемы развития транспортного комплекса Республики Казахстан и пути их решения». Она была написала в 2003 году доктором экономических наук Б.», − сообщает портал.


Как отмечает источник, мужчина не очень любил светиться на публике. Интернет сохранил немного информации о других регалиях и заслугах Б. Он это или не он, доподлинно пока неизвестно.


Источник: newtimes.kz
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