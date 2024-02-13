Школьника нашли мертвым в Кызылорде

Тело 9-классника обнаружили недалеко от собственного дома в Кызылорде, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации пресс-службы областного департамента полиции, тело школьника было обнаружено 12 февраля.
"В медицинское учреждение поселка Белколь Кызылорды было доставлено тело несовершеннолетнего подростка. По данному факту начато расследование, назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщил заместитель руководителя областного департамента полиции Амангельды Досжанов.
В пресс-службе областного управления образования подтвердили, что умерший мальчик являлся учащимся девятого класса школы поселка Белколь.
"По имеющейся информации, несчастный случай произошел вне стен школы. Подросток скончался по дороге домой. Он упал и сильно ударился затылком о землю. Скончался ли он в результате драки или нет, мы пока не можем сказать, ведется следствие", - отметили в пресс-службе управления образования Кызылординской области.
Как добавили в пресс-службе городского отдела образования, после этого случая уволены директор и заместитель директора по воспитательной работе школы, где учился умерший подросток.
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