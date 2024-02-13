Школьника нашли мертвым в Кызылорде

"В медицинское учреждение поселка Белколь Кызылорды было доставлено тело несовершеннолетнего подростка. По данному факту начато расследование, назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщил заместитель руководителя областного департамента полиции Амангельды Досжанов.

"По имеющейся информации, несчастный случай произошел вне стен школы. Подросток скончался по дороге домой. Он упал и сильно ударился затылком о землю. Скончался ли он в результате драки или нет, мы пока не можем сказать, ведется следствие", - отметили в пресс-службе управления образования Кызылординской области.

Тело 9-классника обнаружили недалеко от собственного дома в Кызылорде, передает корреспондент Tengrinews.kz.По информации пресс-службы областного департамента полиции, тело школьника было обнаружено 12 февраля.В пресс-службе областного управления образования подтвердили, что умерший мальчик являлся учащимся девятого класса школы поселка Белколь.Как добавили в пресс-службе городского отдела образования, после этого случая уволены директор и заместитель директора по воспитательной работе школы, где учился умерший подросток.