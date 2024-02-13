Пять лет тюрьмы или 700 тысяч тенге штрафа — новая статья в Уголовном кодексе за продажу вейпов

— Введение новой статьи 301-1 в Уголовный кодекс поддержано заинтересованными государственными органами, — говорится в ответе Министерства внутренних дел РК на официальный запрос агентства Kazinform.

— Это же страшно. Мы считаем, что данным запретом мы обережем наших детей. Конечно, есть вероятность того, что могут быть серые рынки. Есть серый рынок по синтетическим наркотикам, по снюсам, которые мы запрещали. Серый рынок всегда будет, но самое главное — мы хотя бы обережем детей. Дети 10-12 лет уже не будут иметь возможность купить электронные сигареты, — пояснил Елнур Бейсенбаев.

В Казахстане планируется ввести полный запрет на вейпы. В связи с этим в Уголовном кодексе появится новая статья 301-1. Ее, как отметили в Министерстве внутренних дел, предложили депутаты Мажилиса Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.За продажу и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них по части 1 данной статьи предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 200 месячных расчетных показателей (или 738 400 тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до двухсот часов, либо ареста на срок до пятидесяти суток.За ввоз и производство вейпов, согласно части 2 статьи 301-1, наказываются штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей (7 млн 384 тысячи тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.По части 3, за совершение вышеуказанных деяний преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенных неоднократно, предусматривается штраф в размере до 5000 месячных расчетных показателей (18 млн 460 тысяч) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.Напомним, 24 января депутаты Мажилиса Парламента приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». В законопроекте предусмотрены нормы по установлению полного запрета ввоза, производства, продажи и распространения электронных систем потребления (вейпов).Введение запрета на вейпы объяснил депутат Елнур Бейсенбаев. Как заявил мажилисмен, на рынках и барахолках в Алматы вейпы продают мешками. Он привел в пример исследования общественного фонда по данной проблеме. Согласно социологическому опросу «Детского фонда Казахстана, в котором приняли участие около 400 детей, 80% юношей Алматы и столько же Астаны употребляют вейпы.