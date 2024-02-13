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Смертельный конфликт с иностранцами? Что на самом деле случилось в Актюбинской области

Просмотров:548 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Смертельный конфликт с иностранцами? Что на самом деле случилось в Актюбинской области
Кадр из видео
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили о задержании участника конфликта между водителями на трассе, передает Tengrinews.kz.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Актюбинской области произошел конфликт на трассе между водителями. Сообщалось, что якобы несколько иностранцев избили мужчину.

13 февраля в департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что установлен и задержан один из участников конфликта между водителями большегрузного автотранспорта. Полицейские опровергли информацию о погибшем.

"Установлено, что между гражданами республики Казахстан произошла ссора на бытовой почве, переросшая в драку, где пострадал один человек. Информация о якобы погибшем не соответствует действительности. По данному факту проводится досудебное расследование. Принимаются меры по задержанию остальных подозреваемых. Департамент полиции призывает граждан доверять только официальной информации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.


Источник: Tengrinews.kz
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