Смертельный конфликт с иностранцами? Что на самом деле случилось в Актюбинской области

"Установлено, что между гражданами республики Казахстан произошла ссора на бытовой почве, переросшая в драку, где пострадал один человек. Информация о якобы погибшем не соответствует действительности. По данному факту проводится досудебное расследование. Принимаются меры по задержанию остальных подозреваемых. Департамент полиции призывает граждан доверять только официальной информации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили о задержании участника конфликта между водителями на трассе, передает Tengrinews.kz.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Актюбинской области произошел конфликт на трассе между водителями. Сообщалось, что якобы несколько иностранцев избили мужчину.13 февраля в департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что установлен и задержан один из участников конфликта между водителями большегрузного автотранспорта. Полицейские опровергли информацию о погибшем.