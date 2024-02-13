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Экс-министра Арыстанбека Мухамедиулы осудили на 11 лет

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 15:43
Экс-министра Арыстанбека Мухамедиулы осудили на 11 лет
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
13 февраля 2024 года столичный суд вынес решение в отношении экс-министра Арыстанбека Мухамедиулы, его супруги Налии Искаковой и адвоката Мустахима Тулеева по делу о мошенничестве и коррупции, сообщает Zakon.kz.

Следствием Мухамедиулы обвинялся в покушении к даче взятки в особо крупном размере (ст.ст.24 ч.3 – 367 ч.4 УК), Искакова – в посредничестве во взяточничестве (ст.368 ч.1 УК) и Тулеев – в мошенничестве в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2).

В обвинении говорится, что Мухамедиулы в декабре 2022 года, находясь в следственном изоляторе Астаны, желая освободиться из-под стражи и сохранить в собственности отель "Дипломат", принял решение дать взятку в особо крупном размере должностным лицам через адвоката Мустахима Тулеева.

Далее супруга экс-министра Налия Искакова в кафе передала лично Тулееву 140 тысяч долларов. Уже в январе 2023 года Искакова в автомашине передала лично Тулееву еще 120 тысяч долларов за изменение меры пресечения. В апреле Искакова через водителя передала Тулееву еще 100 тысяч долларов за смягчение ему наказания.

"В июне 2023 года она через своего сына передала адвокату денежные средства в сумме 27 миллионов тенге и 40 тысяч долларов. Мустахим Тулеев, завладев денежными средствами, распорядился ими по своему усмотрению", – добавили в пресс-службе суда.


В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить Арыстанбеку Мухамедиулы наказание в виде 12 лет лишения свободы, с применением ст. 58 УК РК; Мустахиму Тулееву – 6 лет 8 месяцев лишения свободы; Налие Искаковой – 1 год 6 месяцев лишения свободы.

Решение суда

- Арыстанбек Мухамедиулы признан виновным в покушении к даче взятки в особо крупном размере и на основании ч. 3 и 6 ст. 58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астана от 20.06.2023 года, более строгим, окончательно осужден к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

- Налия Искакова признана виновной в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 368 УК) и осуждена к 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

- Мустахим Тулеев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (п. 2) ч.4 ст. 190 УК РК) и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.


Источник: zakon.kz
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