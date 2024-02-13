Шымкентцы сдавали экзамен по ПДД в одной и той же футболке с вшитой микрокамерой

«Недобросовестная сдача экзамена наиболее часто наблюдалась в Шымкенте – 76 раз, Туркестанской области – 58 и в Алматы – 28. При этом кандидаты использовали микронаушники, камеры, устройства удаленного доступа и помощь посторонних лиц», — говорится в сообщении.

«Система ПДД 3.0 распознала мигание лампочки на одежде казахстанцв и передала сигнал сотрудникам госкорпорации о возможных нарушениях. В итоге они были отстранены от тестирования, а результаты – аннулированы. Снова сдать экзамен казахстанцы смогут только через три месяца», — говорится в сообщении.

В Шымкенте предприимчивые граждане по очереди сдавали экзамены на получение водительских прав в одной и той же футболке с вшитой микрокамерой. По данным госкорпорации «Правительство для граждан», именно в этом городе чаще всего казахстанцы пытались обмануть систему.Как сообщили в госкорпорации, по всему Казахстану, за четыре месяца с начала внедрения в стране новой системы для сдачи теоретического экзамена (16 октября 2023 года – «Курсив»), спецЦОНы аннулировали 159 результатов экзаменов на получение водительских удостоверений.Так, в Шымкенте предприимчивые граждане по очереди сдавали экзамены в одной и той же футболке с вшитой микрокамерой.Летом прошлого года стало известно, что помещения, где проходят теоретические экзамены, оснастят спецоборудованием для подавления сигналов, а также видеонаблюдением и приборами, обеспечивающими честность сдачи экзамена. Кроме того, чтобы получить водительские права, казахстанцам придется проходить процедуру биометрической идентификации.Как сообщает Telegram-канал «Параграф», отметку «Не сдал» можно будет получить еще и в том случае, если казахстанец выходил во время экзамена из помещения, обменивался материалами, пронес вспомогательные средства или технические устройства.В ноябре 2023-го сообщалось, что более тысячи шымкентцев лишат водительских прав из-за медицинских противопоказаний на управление транспортом. Многие из них состоят на диспансерном учете за употребление психоактивных веществ и по заболеваниям нервной системы.