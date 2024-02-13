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Бахытжан Таубаев: «Казахстанские компании производят сжиженный газ себе в убыток»

Просмотров:377 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Бахытжан Таубаев: «Казахстанские компании производят сжиженный газ себе в убыток»
фото предоставлено министерством
Казахстанские производители сжиженного газа терпят убытки из-за низких цен на данный вид топлива. Текущая стоимость сжиженного газа на автозаправочных станциях не покрывает затраты компаний на его производство и обновление оборудования. Об этом сказал директор департамента газовой промышленности Министерства энергетики РК Бахытжан Таубаев.

При установленной предельной оптовой цене в 40 320 тенге за тонну без учета НДС себестоимость производства сжиженного газа в зависимости от завода составляет 50 000-72 000 тенге за тонну. Это позволяет держать низкими розничные цены на автозаправочных станциях страны. В результате в Казахстане растет потребление сжиженного газа, в основном за счет автолюбителей, при одновременном падении производства, говорит эксперт.

Об этом говорят также и сами производители сжиженного газа. Так, в ТОО «СП «Казгермунай» отмечают, что установленная на сегодняшний день Министерством энергетики РК цена на сжиженный газ не покрывает себестоимость производства. Компания перерабатывает попутный нефтяной газ с месторождений Акшабулак, Нуралы, Аксай и природный газ с месторождения Аксай Южный, и обеспечивает сжиженным газом население Кызылординской области. «Казгермунай» производит порядка 60 тыс. тонн сжиженного газа в год.

«На сегодняшний день себестоимость производства сжиженного нефтяного газа превышает цену сжиженного нефтяного газа, утвержденного Министерством. При этом производство постоянно проведения плановых ремонтных работ, обновления оборудования, замены изношенных деталей и др. То есть поддержания нормального производственного процесса необходимы инвестиции», - отметил заместитель генерального директора по производству Махамбет Елеусинов.

Вместе с тем, недропользователи, которые могли бы инвестировать в производство сжиженного газа, не заинтересованы в этом. Те недропользователи, которые продолжают производство сжиженного газа, делают это в качестве социальных обязательств перед регионами, где они добывают сырье.

В настоящее время предприятия-производители сжиженного газа обсуждают с Министерством энергетики вопрос установления адекватной цены на сжиженный газ, которая могла бы покрывать себестоимость производства продукции.

«Действительно сегодня на рынке образовалась такая ситуация, когда компании не покрывают затраты на производство сжиженного газа. Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию. Заводы-производители, у которых недостаточно средств на модернизацию и плановые ремонты, все чаще будут сталкиваться с аварийными остановками, оставляя страну без нужных объемов сжиженного газа», - пояснил директор департамента газовой промышленности Министерства энергетики РК Бахытжан Таубаев.


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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 20:36
Не сквозите тут нам.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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