Бахытжан Таубаев: «Казахстанские компании производят сжиженный газ себе в убыток»

«На сегодняшний день себестоимость производства сжиженного нефтяного газа превышает цену сжиженного нефтяного газа, утвержденного Министерством. При этом производство постоянно проведения плановых ремонтных работ, обновления оборудования, замены изношенных деталей и др. То есть поддержания нормального производственного процесса необходимы инвестиции», - отметил заместитель генерального директора по производству Махамбет Елеусинов.



«Действительно сегодня на рынке образовалась такая ситуация, когда компании не покрывают затраты на производство сжиженного газа. Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию. Заводы-производители, у которых недостаточно средств на модернизацию и плановые ремонты, все чаще будут сталкиваться с аварийными остановками, оставляя страну без нужных объемов сжиженного газа», - пояснил директор департамента газовой промышленности Министерства энергетики РК Бахытжан Таубаев.



Казахстанские производители сжиженного газа терпят убытки из-за низких цен на данный вид топлива. Текущая стоимость сжиженного газа на автозаправочных станциях не покрывает затраты компаний на его производство и обновление оборудования. Об этом сказал директор департамента газовой промышленности Министерства энергетики РК Бахытжан Таубаев.При установленной предельной оптовой цене в 40 320 тенге за тонну без учета НДС себестоимость производства сжиженного газа в зависимости от завода составляет 50 000-72 000 тенге за тонну. Это позволяет держать низкими розничные цены на автозаправочных станциях страны. В результате в Казахстане растет потребление сжиженного газа, в основном за счет автолюбителей, при одновременном падении производства, говорит эксперт.Об этом говорят также и сами производители сжиженного газа. Так, в ТОО «СП «Казгермунай» отмечают, что установленная на сегодняшний день Министерством энергетики РК цена на сжиженный газ не покрывает себестоимость производства. Компания перерабатывает попутный нефтяной газ с месторождений Акшабулак, Нуралы, Аксай и природный газ с месторождения Аксай Южный, и обеспечивает сжиженным газом население Кызылординской области. «Казгермунай» производит порядка 60 тыс. тонн сжиженного газа в год.Вместе с тем, недропользователи, которые могли бы инвестировать в производство сжиженного газа, не заинтересованы в этом. Те недропользователи, которые продолжают производство сжиженного газа, делают это в качестве социальных обязательств перед регионами, где они добывают сырье.В настоящее время предприятия-производители сжиженного газа обсуждают с Министерством энергетики вопрос установления адекватной цены на сжиженный газ, которая могла бы покрывать себестоимость производства продукции.