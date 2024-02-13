Корея начнет брать казахстанцев на работу: что для этого нужно будет сделать

"Какие подготовительные работы были проведены? Министерством совместно с акиматами Алматы, Алматинской области подготовлены производственная база в городе Кунаеве и Центр сертификации на базе университета имени Аль-Фараби. Эти работы проведены для того, чтобы выезжающие казахстанцы могли получить основы корейского языка, основы по тем профессиям, по которым будут даны разрешения [на работу], чтобы они приобретали квалификацию, чтобы мы их готовили", - сказала министр.

"На сегодня порядка 22 тысяч казахстанцев находятся на корейской стороне. Более 6 тысяч из них находятся с уже истекшими сроками виз", - добавила Жакупова.

У казахстанцев скоро появится возможность легально трудоустроиться в Южной Корее. Как это можно будет сделать, рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Светланы Жакуповой, в Минтруда был разработан проект, который согласовали с госорганами и направили через Министерство иностранных дел корейской стороне для согласования.Далее с корейской стороны будет приезжать аудитор, который будет присутствовать в Центре признания в момент сдачи теста по корейскому языку и/или теста по трудовой квалификации. Если казахстанец проходит весь этап, он выезжает в Корею и свободно работает.