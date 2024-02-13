Тимур Кулибаев покинул почетный пост

Если ранее страница руководства федерации выглядела так:

То обновленный сайт сейчас выглядит так:

Бизнесмен Тимур Кулибаев покинул пост почетного президента Казахстанской федерации бокса, передает Tengri Sport.Обновленные данные сайта федерации свидетельствуют о том, что на посту почетного президента Казахстанской федерации бокса остался только Кенес Ракишев.Напомним, Кенес Ракишев покинул пост президента КФБ 5 февраля. При этом он остался почетным президентом. Его сменил казахстанский предприниматель Муталип Шахмурат.Ранее депутат Мажилиса Парламента Ерлан Саиров раскритиковал олигархов, связанных со спортивными федерациями Казахстана.Другой депутат Ермурат Бапи озвучил депутатский запрос, где в числе других поднял проблему спортивных достижений страны и связал это с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.Советник министра туризма и спорта Казахстана Диас Ахметшарип в интервью с корреспондентом Tengri Sport рассказал о планах национальной сборной на предстоящие Олимпийские игры во Франции.