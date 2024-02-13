Декларации чиновников Казахстана с 2025 года будут публичными и непонятными – Такиев

«У нас в законе написано, что с 2025 года публикуются сведения (декларации чиновников – КазТАГ)», - следует из ответа Такиева журналистам, озвученного на брифинге в правительстве во вторник.

«Что касается своей декларации, я могу, конечно, выложить (публично – КазТАГ), но вы там ничего не поймете – наше имущество не надо отражать, потому что оно «подтянется» из (базы – КазТАГ) госорганов», - добавил Такиев.

Астана. 13 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 2025 года декларации чиновников Казахстана будут публичными, но граждане там ничего не поймут, заявил министр министр финансов Мади Такиев.По его словам, декларации чиновников будут публичными.