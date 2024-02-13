«Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Государство Катар. В международном аэропорту «Хамад» в Дохе Президента Казахстана встретил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота Почетного караула», - говорится в сообщении во вторник.

«Завтра, 14 февраля, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов. Президент также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет встречи с капитанами катарского бизнеса», - добавили в Акорде.

Астана. 13 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Катар, сообщает пресс-служба Акорды.После завершения церемонии главы государств коротко обменялись мнениями в зале почетных гостей аэропорта.