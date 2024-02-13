Братья Сутягинские – Михаил и Александр – были в числе конечных бенефициаров ТОО «Silicium Kazakhstan», которое создали в 2006 году для строительства завода по производству металлического кремния в Караганде. Братья участвовали в этом проекте через свои российские компании – ЗАО ГК «Титан» (доля в Silicium Kazakhstan – 59%) и ЗАО «НПО «Силарус» (доля – 25%). Третьей стороной выступила германская Thyssen Krupp с долей 16%.

Михаила Сутягинского объявили в розыск в Казахстане. Карточка на человека, фамилия, имя и отчество, а также дата рождения которого совпадают с данными бизнесмена, депутата Госдумы России в 2008-2011 годах, основателя группы компаний «Титан» Михаила Александровича Сутягинского, появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов в разделе «Розыск преступников».Согласно опубликованной информации, Сутягинский разыскивается с 12 февраля 2024 года. Розыскное дело зарегистрировано в Алматы по инициативе МВД РК, розыск ведет управление полиции Медеуского района Алматы. Причина объявления в розыск не уточняется.Завод стоимостью $170 млн построили в 2008 году, в 2010-м году здесь начали выпускать продукцию. Однако в 2013-м предприятие остановили: Александра Сутягинского, занимавшего пост гендиректора завода, арестовали по подозрению в организации покушения на убийство алматинского предпринимателя Михаила Гаркушкина. В марте 2013-го Сутягинского осудили на 12 лет лишения свободы. Позже наказание изменили на шесть лет лишения свободы условно, однако в итоге судебный акт признали «неправосудным и повлекшим тяжкие последствия» и судью, смягчившую приговор российскому бизнесмену, осудили на четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Сообщалось, что Александр Сутягинский «избежал предусмотренной уголовной ответственности, его местонахождение неизвестно и он объявлен в розыск».Имущество Silicium Kazakhstan арестовали в счет обеспечения долгов. Земельные участки и недвижимость находились в залоге у БРК, технологическое оборудование – у БТА Банка. В августе 2013-го БРК передал долги Silicium Kazakhstan в Инвестиционный фонд Казахстана. В 2014-м НУХ «Байтерек», национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и акимат Карагандинской области начали процесс оздоровления компании, в том числе за счет 1,2 млрд тенге, привлеченных от «Тау-Кен Самрук». Сообщалось, что на базе Silicium Kazakhstan создается госпредприятие ТОО «Кремний Казахстана».В 2020 году СМИ, в частности портал versia.ru, писали, что братья Сутягинские «продолжают борьбу за собственность на территории Казахстана».