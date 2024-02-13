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В Щучинске застрелился курсант Кадетского корпуса Минобороны

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 22:57
В Щучинске застрелился курсант Кадетского корпуса Минобороны
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Щучинске застрелился курсант Кадетского корпуса Минобороны Казахстана. О трагедии в курортном городе сообщает портал Nayza Kokshe, передает Tengrinews.kz.

ЧП произошло во вторник, 13 февраля. По предварительным данным, 22 летний кадет скончался от выстрела в голову. Что стало причиной самострела и откуда оружие выяснят правоохранительные органы.

Минобороны Казахстана в своем телеграм-канале прокомментировало случившееся происшествие.

"13 февраля 2024 года в Военном колледже имени Ш. Уалиханова кадет первого курса при заступлении на службу в суточный наряд совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия, несовместимое с жизнью.

По факту смерти возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Руководство Министерства обороны и личный состав Военного колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким кадета", - говорится в официальном заявлении ведомства.


Источник: Tengrinews.kz
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