"13 февраля 2024 года в Военном колледже имени Ш. Уалиханова кадет первого курса при заступлении на службу в суточный наряд совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия, несовместимое с жизнью.



По факту смерти возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Руководство Министерства обороны и личный состав Военного колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким кадета", - говорится в официальном заявлении ведомства.

В Щучинске застрелился курсант Кадетского корпуса Минобороны Казахстана. О трагедии в курортном городе сообщает портал Nayza Kokshe, передает Tengrinews.kz.ЧП произошло во вторник, 13 февраля. По предварительным данным, 22 летний кадет скончался от выстрела в голову. Что стало причиной самострела и откуда оружие выяснят правоохранительные органы.Минобороны Казахстана в своем телеграм-канале прокомментировало случившееся происшествие.