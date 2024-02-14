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Глава Минфина озвучил размер своей зарплаты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:56
Глава Минфина озвучил размер своей зарплаты
Фото: t.me/KZgovernment
Министр финансов Мади Такиев, который недавно вступил в должность, озвучил свою зарплату, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, он в должности главы Минфина он будет получать "чуть больше миллиона".

"С заработной платой я ознакомился. У нас единая сетка для всех госслужащих, поэтому я буду получать по этой сетке. Предопределяя ваш вопрос, скажу - чуть больше 1-1,5 миллиона буду получать с учетом моего опыта", - рассказал Такиев в кулуарах Мажилиса.


Сегодня новый министр финансов досрочно сложил полномочия депутата Мажилиса.

Напомним, Мади Такиев был назначен министром финансов вместо Ерулана Жамаубаева 6 февраля этого года, после отставки прежнего правительства. Такиеву 45 лет, в разные годы он был вице-министром национальной экономики, работал в Администрации Президента, канцелярии премьер-министра и налоговом комитете. Последняя должность, которую он занимал до назначения, - председатель комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента.


Источник: Tengrinews.kz
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