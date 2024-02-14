Обязательную эвтаназию для животных хотят ввести в Казахстане

"Применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами в течение 15 дней, если это бродячие животные, и в течение 60 дней, если это безнадзорные животные. Комитет готов принять в работу законопроект и подготовить по нему заключение", - сказал на заседании депутат Мажилиса Едил Жанбыршин.

В Мажилисе работают над новым законопроектом. В числе прочего он предусматривает обязательную эвтаназию для больных животных, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщается, законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными" разработан и инициирован депутатами Парламента в целях повышения ответственного обращения с животными и регулирования численности бродячих и безнадзорных животных.