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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Обязательную эвтаназию для животных хотят ввести в Казахстане

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 10:11
Обязательную эвтаназию для животных хотят ввести в Казахстане
Фото из открытых источников
В Мажилисе работают над новым законопроектом. В числе прочего он предусматривает обязательную эвтаназию для больных животных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщается, законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными" разработан и инициирован депутатами Парламента в целях повышения ответственного обращения с животными и регулирования численности бродячих и безнадзорных животных.

"Применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами в течение 15 дней, если это бродячие животные, и в течение 60 дней, если это безнадзорные животные. Комитет готов принять в работу законопроект и подготовить по нему заключение", - сказал на заседании депутат Мажилиса Едил Жанбыршин.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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KEWA (Посетители) Сегодня, 11:38
Ну теперь всех безнадзорных верблюдов на мясокомбинат отправят.
 
 

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