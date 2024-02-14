У ребенка остановилось сердце на борту самолета в Казахстане

По данным управления здравоохранения, ребенку стало плохо, произошла остановка дыхания и сердцебиения. Как пишет «Мой город», он состоит на диспансерном учете.



В качестве пассажира на борту находился врач, который незамедлительно провел оценку состояния ребенка и реанимировал его. Позже ему оказана медикаментозная поддержка.

К счастью, на борту рейса Алматы-Уральск оказался врач областной многопрофильной больницы, он смог реанимировать юного пассажира, передает ИА «NewTimes.kz».Благодаря своевременно оказанной медпомощи, состояние юного пассажира удалось стабилизировать и по прилете в аэропорт Уральска его передали бригаде скорой помощи.Узнать имя врача не удалось, тот пожелал остаться анонимным.