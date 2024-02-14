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Министр высшего образования обратился к казахстанцам с предупреждением

Просмотров:199 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Министр высшего образования обратился к казахстанцам с предупреждением
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обратился к казахстанцам, которые продают и покупают дипломы учебных заведений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса министра спросили, как в Казахстане контролируют вопрос реализации поддельных документов. По словам Нурбека, в последнее время такие случаи действительно участились. В связи с этим он предупредил казахстанцев о возможном наказании.

"Это уголовно наказуемое деяние – 385 статья Уголовного кодекса. За подделку официальных документов - а диплом является официальным документом, а также печатей, сертификатов, лицензий - предусмотрено до 2 лет лишения или ограничения свободы. При рецидиве – до 4 лет. Я хотел бы предупредить тех людей, кто пытается этим заниматься или занимается", - сказал Саясат Нурбек .


Министр также обратился к казахстанцам, которые покупают поддельные дипломы, чтобы устроиться с ними на работу. Это тоже преступление.

"Хотел предупредить всех тех, кто покупает такие поддельные документы, есть отдельная статья, которая предусматривает наказание за умышленное использование таких поддельных документов. То есть, если человек, купив диплом, идет и пытается устроиться на работу, как официальный документ представить его, за это тоже отдельное наказание – 40 суток ареста, либо до 600 часов общественных работ", - добавил Нурбек.


Министерство науки и высшего образования сотрудничает с МВД для выявления таких фактов, в том числе продажи дипломов через интернет-платформы.

"Мы направили письма в МВД по проверке всех этих фактов. И люди, которые продают поддельные документы через интернет-платформы, объявления, сейчас будет отдельный план работы по ним", - заявил глава ведомства.


Министр также объяснил, как отличить поддельный диплом от настоящего. Каждый документ имеет уникальный ИИН и QR-код. Эти данные можно ввести на портале Центра развития высшего образования и проверить, зарегистрирован там диплом или нет.

Напомним, недавно депутаты вновь подняли тему поддельных дипломов в Казахстане. В частности, депутат Ислам Сункар возмутился тем, что сегодня в открытом доступе действуют сайты, которые предлагают купить диплом о высшем образовании любого учебного заведения Астаны.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
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 Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 12:04
Вот и надо начать проверять весь депутатский корпус начиная от министров и вниз.
 
 

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