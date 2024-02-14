Министр высшего образования обратился к казахстанцам с предупреждением

"Это уголовно наказуемое деяние – 385 статья Уголовного кодекса. За подделку официальных документов - а диплом является официальным документом, а также печатей, сертификатов, лицензий - предусмотрено до 2 лет лишения или ограничения свободы. При рецидиве – до 4 лет. Я хотел бы предупредить тех людей, кто пытается этим заниматься или занимается", - сказал Саясат Нурбек .

"Хотел предупредить всех тех, кто покупает такие поддельные документы, есть отдельная статья, которая предусматривает наказание за умышленное использование таких поддельных документов. То есть, если человек, купив диплом, идет и пытается устроиться на работу, как официальный документ представить его, за это тоже отдельное наказание – 40 суток ареста, либо до 600 часов общественных работ", - добавил Нурбек.

"Мы направили письма в МВД по проверке всех этих фактов. И люди, которые продают поддельные документы через интернет-платформы, объявления, сейчас будет отдельный план работы по ним", - заявил глава ведомства.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обратился к казахстанцам, которые продают и покупают дипломы учебных заведений, передает корреспондент Tengrinews.kz.В кулуарах Мажилиса министра спросили, как в Казахстане контролируют вопрос реализации поддельных документов. По словам Нурбека, в последнее время такие случаи действительно участились. В связи с этим он предупредил казахстанцев о возможном наказании.Министр также обратился к казахстанцам, которые покупают поддельные дипломы, чтобы устроиться с ними на работу. Это тоже преступление.Министерство науки и высшего образования сотрудничает с МВД для выявления таких фактов, в том числе продажи дипломов через интернет-платформы.Министр также объяснил, как отличить поддельный диплом от настоящего. Каждый документ имеет уникальный ИИН и QR-код. Эти данные можно ввести на портале Центра развития высшего образования и проверить, зарегистрирован там диплом или нет.Напомним, недавно депутаты вновь подняли тему поддельных дипломов в Казахстане. В частности, депутат Ислам Сункар возмутился тем, что сегодня в открытом доступе действуют сайты, которые предлагают купить диплом о высшем образовании любого учебного заведения Астаны.