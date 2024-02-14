"На мой взгляд, волна интереса к электромобилям в Казахстане нашла своих покупателей уже в прошлом году. Ажиотаж первой волны энтузиастов уже утих", - отметил эксперт.

"Развитие спроса на электромобили может случиться только после построения повсеместной инфраструктуры для их зарядки, включая загородные трассы. Для сравнения: в Европе более 330 тысяч точек зарядки, в США - более 140 тысяч, в Китае - 2 миллиона, в России - 4 тысячи, в Казахстане - 112. Когда мы придем к "хорошим цифрам"? Понадобится много лет, мягко говоря", - считает эксперт.

"Насчет "мирового сообщества", которое якобы давит на Казахстан в переходе на электромобили мировому сообществу, для начала надо будет куда-то сбыть свои бензиновые и дизельные автомобили, зачем им закрывать наш рынок?

"Казахстанцев обяжут отказаться от авто с бензиновыми двигателями" - соответствующую информацию распространили СМИ 13 февраля. Автоэксперт Алексей Алексеев рассказал, пора ли автовладельцам начать беспокоиться, передает Tengrinews.kz.В публикациях СМИ, в частности, отмечается, что правительство делает все возможное, чтобы заменить автомобили с двигателем внутреннего сгорания на экологически чистый транспорт. Якобы от Казахстана этого требуют мировое сообщество, мировые организации. Уточняется, что таким образом лет через 15 страна должна будет полностью отказаться от авто, работающих на бензине и дизеле.Автоэксперт Алексей Алексеев заявил, что считает подобные заявления чрезмерно громкими. По его словам, в Казахстане за 2023 год было продано чуть больше 7000 электромобилей. За 2022 год - 340. Налицо повышение интереса к электромобилям, но на фоне более 200 тысяч проданных официальными дилерами за 2023 год новых автомобилей спрос на "электрички" далек от значительных.По мнению Алексеева, всего это недостаточно, чтобы считать, что электромобили в Казахстане угрожают традиционным бензиновым и дизельным. На 5 миллионов транспорта в Казахстане приходится полтора десятка тысяч "электричек".Что касается экологии, то, по словам Алексеева, автомобили загрязняют атмосферу всего на три процента, остальное - промышленность и печное топливо. Но даже при этом, чтобы наши автомобили меньше загрязняли атмосферу, нужен честный техосмотр и неподкупные экопатрули, тогда они не будут дымить, добавил он.Насчет планов отказа от традиционных автомобилей: Китай уже признал, что не успеет к 2030 году, Германия тоже отложила полный переход, на сегодня готовы лишь скандинавские страны, но мир намного больше. Многие страны, поддакивая экологам, заявили в своих планах, но это все отдаленные годы, и сроки всегда можно поменять. Это происходит, когда они сталкиваются с дефицитом электроэнергии вследствие повышенного на нее спроса.В целом тренд электробильности продолжится и будет развиваться, но чтобы полностью заменить традиционные виды топлива - до этого еще далеко. В Казахстане бояться этого рано", - заключил Алексеев.