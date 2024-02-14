Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 14 Февраля
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.99 KZT
  • €1 = 482.26 KZT
  • 1 RUB = 4.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Токаеву вручили меч основателя Катара

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:08
Токаеву вручили меч основателя Катара
фото: Пресс-служба Акорды
Астана. 14 февраля. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву вручили меч основателя Катара, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главе государства вручен меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани. Меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани – высший государственный символ Катара. Его лично вручает эмир Катара монархам, принцам, а также главам государств за заслуги перед Государством Катар и всем человечеством», - говорится в сообщении в среду.


Первым зарубежным лидером, которому вручили этот меч, стал король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд (2016 год). Позднее меч был вручен султану Омана Хайсаму бен Тареку (2021 год) и королю Испании Филиппу VI (2022 год).

«Символ является точной копией меча основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани (1827-1913). Ножны изготовлены из желтого золота (18 карат) и украшены с обеих сторон. Лезвие изготовлено из драгоценной нержавеющей стали, рукоять, выполненная из верблюжьей кости, инкрустирована агатом и турмалином», - уточнили в Акорде.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика