«Главе государства вручен меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани. Меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани – высший государственный символ Катара. Его лично вручает эмир Катара монархам, принцам, а также главам государств за заслуги перед Государством Катар и всем человечеством», - говорится в сообщении в среду.

«Символ является точной копией меча основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани (1827-1913). Ножны изготовлены из желтого золота (18 карат) и украшены с обеих сторон. Лезвие изготовлено из драгоценной нержавеющей стали, рукоять, выполненная из верблюжьей кости, инкрустирована агатом и турмалином», - уточнили в Акорде.

Астана. 14 февраля. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву вручили меч основателя Катара, сообщает пресс-служба Акорды.Первым зарубежным лидером, которому вручили этот меч, стал король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд (2016 год). Позднее меч был вручен султану Омана Хайсаму бен Тареку (2021 год) и королю Испании Филиппу VI (2022 год).