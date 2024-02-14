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Кому можно приходить на работу в хиджабе — комментарий Тамары Дуйсеновой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:14
Кому можно приходить на работу в хиджабе — комментарий Тамары Дуйсеновой
Фото из открытых источников
Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ответила на вопрос журналиста, представительницам каких профессий законодательно разрешено приходить на работу в хиджабе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В целом по этому вопросу нет никаких норм. Но сами знаете, по этому поводу Глава государства также высказал свое мнение. Если вы помните, особенно в прошлом году, эта проблема была больше связана со школой. Это конституционное право гражданина, если он сам выбирает, у него есть свой выбор, — сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах Евразийского национального университета.


По ее словам, такими же правами обладают и госслужащие.

— Это его право. Потому что нет ограничений. Но давайте не будем забывать, какое мы государство. Мы считаем себя светским государством. Поэтому мы должны работать в соответствии с этой Конституцией, — добавила вице-премьер.



Источник: inform.kz
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