Кому можно приходить на работу в хиджабе — комментарий Тамары Дуйсеновой

— В целом по этому вопросу нет никаких норм. Но сами знаете, по этому поводу Глава государства также высказал свое мнение. Если вы помните, особенно в прошлом году, эта проблема была больше связана со школой. Это конституционное право гражданина, если он сам выбирает, у него есть свой выбор, — сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах Евразийского национального университета.

— Это его право. Потому что нет ограничений. Но давайте не будем забывать, какое мы государство. Мы считаем себя светским государством. Поэтому мы должны работать в соответствии с этой Конституцией, — добавила вице-премьер.

Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ответила на вопрос журналиста, представительницам каких профессий законодательно разрешено приходить на работу в хиджабе, передает корреспондент агентства Kazinform.По ее словам, такими же правами обладают и госслужащие.