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Катар будет брать казахстанцев на работу: соглашение подписано

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:46
Катар будет брать казахстанцев на работу: соглашение подписано
Фото из открытых источников
Как было анонсировано ранее, казахстанцы смогут легально трудоустроиться в Катаре. Стороны подписали соответствующее соглашение, передает Tengrinews.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Катаре. Глава государства провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, по итогам которых был подписан ряд документов. В частности, соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством государства Катар о регулировании найма казахстанских работников в государстве Катар.

"Работодатель несет все расходы по проезду работников из Казахстана к месту работы в Катаре, когда они впервые приступают к работе, и несет необходимые расходы по их возвращению из Катара по окончании работы. Работодатель также несет расходы за проезд работников в оба конца в периоды отпусков. Такие расходы не должны включать в себя стоимость оформления паспорта или оплату каких-либо депозитов", - говорилось в проекте соглашения ранее.


Условия и сроки найма работников из Казахстана в Катар будут определяться индивидуальным трудовым договором.

Ранее корреспондент Tengrinews.kz попросила министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову рассказать подробнее о предстоящем соглашении по трудоустройству казахстанцев в Катаре.

"Мы отработали с государством Катар данное соглашение, которое предусматривает трудоустройство казахстанцев и обеспечение соблюдения их трудовых прав. Я говорила коллегам, что завидую Катару, потому что уровень безработицы 0,2 процента, ВВП на отдельного гражданина, по-моему, порядка 83 тысяч долларов. Поэтому будем стремиться", - ответила Жакупова.


Источник: Tengrinews.kz
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