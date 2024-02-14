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Инвесторы из Катара хотят купить Tele2 и Altel

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 19:21
Инвесторы из Катара хотят купить Tele2 и Altel
Фото: lsm.kz
Power International Holding (Катар) планирует купить Tele2 и Altel, передает LS.

По информации "Самрук-Қазына", уже подписано соглашение о сотрудничестве в области телекоммуникаций с "Казахтелекомом" и катарским холдингом. Речь о том, что Power International Holding планирует приобрести "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2 и Altel), которое принадлежит "Казахтелеком".


Между тем, отвечая на вопрос LS, чем обусловлен выбор МТС, в фонде пояснили, что был проведен анализ. Согласно его результатам, продажа МТС представляется более целесообразной по сравнению с реализацией Kcell.

В связи с этим планируется включение данного оператора в перечень крупных дочерних зависимых организаций нацхолдингов, нацкомпаний и иных юрлиц, являющихся аффилированных с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке. При этом предлагается прямая адресная продажа в 2024 году. Данный проект был опубликован в "Открытых НПА".

"Включение МТС осуществляется в том числе в целях демонополизации рынка телекоммуникационных услуг, а также предварительно рассматривалось в рамках работы Комиссии по демонополизации экономики и Госкомиссии по вопросам модернизации экономики", – пояснили в фонде.


Источник: lsm.kz
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