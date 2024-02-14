Инвесторы из Катара хотят купить Tele2 и Altel

По информации "Самрук-Қазына", уже подписано соглашение о сотрудничестве в области телекоммуникаций с "Казахтелекомом" и катарским холдингом. Речь о том, что Power International Holding планирует приобрести "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2 и Altel), которое принадлежит "Казахтелеком".

"Включение МТС осуществляется в том числе в целях демонополизации рынка телекоммуникационных услуг, а также предварительно рассматривалось в рамках работы Комиссии по демонополизации экономики и Госкомиссии по вопросам модернизации экономики", – пояснили в фонде.