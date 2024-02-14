Предложение депутата выплачивать $5 тысяч за четвертого ребенка прокомментировала вице-премьер Тамара Дуйсенова

— В этом году по поручению Главы государства с 1 января стартовал проект «Национальный фонд детям». Соответственно, все эти средства учитываются как стартовый капитал детей. Поэтому мы можем сказать, что проблема стартового капитала у всех детей до 18 лет решена, передав средства всем детям, а не четвертому ребенку, — сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах Евразийского национального университета.

— Этот капитал планируется использовать по трем направлениям. Во-первых, решение жилищных проблем. Во-вторых, сбудется мечта детей из многодетных семей, которые не могут получить высшее образование. В-третьих, семьи могут использовать эти средства для улучшения здоровья своих детей, — сказала депутат.

Заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение депутатов Мажилиса выплачивать казахстанцам 5 тысяч долларов за рождение четвертого ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.Ранее депутат Мажилиса Гаухар Танашева предложила выплачивать казахстанцам 5 тысяч долларов за рождение четвертого ребенка.