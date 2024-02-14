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Предложение депутата выплачивать $5 тысяч за четвертого ребенка прокомментировала вице-премьер Тамара Дуйсенова

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 20:18
Предложение депутата выплачивать $5 тысяч за четвертого ребенка прокомментировала вице-премьер Тамара Дуйсенова
фото: inform.kz
Заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение депутатов Мажилиса выплачивать казахстанцам 5 тысяч долларов за рождение четвертого ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В этом году по поручению Главы государства с 1 января стартовал проект «Национальный фонд детям». Соответственно, все эти средства учитываются как стартовый капитал детей. Поэтому мы можем сказать, что проблема стартового капитала у всех детей до 18 лет решена, передав средства всем детям, а не четвертому ребенку, — сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах Евразийского национального университета.


Ранее депутат Мажилиса Гаухар Танашева предложила выплачивать казахстанцам 5 тысяч долларов за рождение четвертого ребенка.

— Этот капитал планируется использовать по трем направлениям. Во-первых, решение жилищных проблем. Во-вторых, сбудется мечта детей из многодетных семей, которые не могут получить высшее образование. В-третьих, семьи могут использовать эти средства для улучшения здоровья своих детей, — сказала депутат.


Источник: inform.kz
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