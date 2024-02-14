Геннадия Головкина выдвинули в президенты НОК вместо Тимура Кулибаева

"На должность президента НОК федерациями выдвинута кандидатура Головкина Геннадия Геннадиевича", - говорится в официальном письме комитета, адресованном членам генеральной ассамблеи НОК.

Боксера Геннадия Головкина выдвинули на пост президента Национального олимпийского комитета. Документ-подтверждение оказался в распоряжении редакции Tengri Sport.Из документа следует, что 14 февраля состоялось заседание Независимой избирательной комиссии Национального олимпийского комитета Казахстана. В ходе мероприятия, в частности, были рассмотрены формы на выдвижение кандидатов в президенты.Также на должность вице-министра по зимним видам спорта выдвинута кандидатура Аскара Мамина.Слухи о том, что экс-чемпион мира по боксу заменит казахстанского миллиардера Тимура Кулибаева на посту главы НОК, начали распространяться около недели назад. Редакция Tengri Sport связалась с директором департамента спорта, чтобы узнать подробности.Последний раз 41-летний Головкин выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Лас-Вегасе (США) проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу.Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе. На счету Головкина 42 победы в профи (из них 37 нокаутом), два поражения и одна ничья.Казахстанский предприниматель Муталип Шахмурат возглавил Казахстанскую федерацию бокса, сменив миллиардера Кенеса Ракишева. Один из самых богатейших бизнесменов страны покинул пост президента 5 февраля.Ранее депутат Мажилиса Парламента Ерлан Саиров раскритиковал олигархов, связанных со спортивными федерациями Казахстана.А депутат Ермурат Бапи озвучил депутатский запрос, где в числе других поднял проблему спортивных достижений страны и связал это с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.