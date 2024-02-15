Катарский инвестор готов купить казахстанский банк

Катарский Lesha Bank планирует приобрести акции банка, принадлежащего казахстанскому госхолдингу "Байтерек". Об этом свидетельствует информация, опубликованная Катарской фондовой биржей, передает Tengrinews.kz.



"Lesha Bank заключил предварительное соглашение с АО "НУХ "Байтерек" от 14 февраля 2024 года относительно потенциального приобретения всего уставного капитала банка в Республике Казахстан", - говорится в сообщении биржи.



Сделка будет зависеть от успешного согласования условий и положений окончательного соглашения, которое будет заключено между сторонами.



Lesha Bank (бывший Qatar First Bank) является первым независимым банком, соответствующим принципам шариата, который получил одобрение от Управления регулирования финансового центра Катара.



Ранее сообщалось, что инвестор из Катара проводит оценку Bereke Bank (бывший "Сбербанк") для дальнейшего выкупа.



В 2023 году в качестве потенциальных инвесторов Bereke Bank назывались бизнесмены из Катара и Грузии. Также интерес проявлял Европейский банк реконструкции и развития.