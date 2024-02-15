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Жвачки в купе и плохое обслуживание: в КТЖ отреагировали на критику казахстанцев

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 15:11
Жвачки в купе и плохое обслуживание: в КТЖ отреагировали на критику казахстанцев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Председатель правления национальной компании "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) Нурлан Сауранбаев ответил на критику по поводу плохого обслуживания в казахстанских поездах и состояния вагонов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"А какой сервис вы будете показывать, когда качество вагонов и вокзалов оставляет желать лучшего? Обклеенные жевательными резинками купе и прочее", - спросили главу нацкомпании в кулуарах Сената.

Нурлан Сауранбаев заявил, что транспортной компании необходима поддержка, чтобы создать лучший сервис.

"Более 30 лет КТЖ, как компания, пытается наладить сервисную часть. Все равно нарекания со стороны общества есть, есть нарекания со стороны СМИ. Мы хотим, чтобы вы нам помогли, вместе мы хотим это сделать лучше. Мы хотим, чтобы общество нам помогло стать лучше. Мы эту форму как раз хотим отработать", - ответил Сауранбаев.

По словам председателя правления нацкомпании, в идеале казахстанцы должны сами сообщать о перекупщиках или плохом обслуживании в поездах, а КТЖ будет сразу же реагировать на эти жалобы.

"При этом кто-то на пассажирском поезде когда едет, если его плохо обслужили или вагон плохой, все только видят (проблему. - Прим.) в КТЖ. Но вы знаете, что у нас очень много частных вагонов. Если для нас тяжело купить поезд, например, то представляете частников – у них все поезда старые. Но все говорят, что это КТЖ", - заявил Нурлан Сауранбаев.

Напомним, в начале февраля в КТЖ отреагировали на жалобы о "насекомых в поездах". Накануне астанчанка пожаловалась на тараканов в поезде по маршруту Алматы - Костанай. Позднее выяснилось, что за него отвечает частная компания.


Источник: tengrinews.kz
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