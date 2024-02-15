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Кредит от БРК и роскошная жизнь: гендиректор «Хан Шатыра» подарил супруге браслет за 16 млн

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 15:24
Кредит от БРК и роскошная жизнь: гендиректор «Хан Шатыра» подарил супруге браслет за 16 млн
Коллаж Ulysmedia
Сообщается, что дорогим подарком возлюбленная генерального директора столичного торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» похвасталась в Instagram, передает Ulysmedia.kz.


Что произошло

Стало известно, что в День святого Валентина генеральный директор столичного торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» Энгин Асралан подарил своей супруге Карине браслет стоимостью около 16 миллионов тенге.

Браслет Cartier покрыт двумя слоями бриллиантов. В магазине Cartier в Казахстане его цена 15 778 400 тенге.

«Я тоже тебя люблю», - пишет девушка.

Семья живёт в одном из элитных многоквартирных домов Астаны. Турецкий бизнесмен находится в Астане последние 10-15 лет. Его жена Карина – уроженка Павлодара. У них есть сын и дочь. В прошлом году Энгин и Карина рассказали, что купили виллу в Стамбуле.

В 2023 году жена бизнесмена выпустила собственный парфюм.

Следует отметить, что «Хан Шатыр» принадлежит компании турецкого бизнесмена Феттаха Таминдже, связанного с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Сегодня он просит кредит под низкие проценты у БРК, впрочем, делает он это не первый раз. Ранее он получил господдержку на строительство завода по производству керамики и сантехники, а также на строительство пятизвездочного отеля Rixos и парка развлечений.

На этот раз он просит кредит для запуска второй очереди строительства многофункционального гостинично-туристического комплекса, расположенного в районе «теплого пляжа» в Актау.

Ему принадлежит компания, управляющая сетью пятизвездочных отелей Rixos. Крупнейшие здания Астаны - торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр", спортивный комплекс "Астана Арена", Дворец мира и согласия, несколько крупных мечетей, Дворец Независимости, Назарбаев Университет, сфера "Нур Алем" - построены компаниями, принадлежащими этому турецкому бизнесмену.

Торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр» официально открылся 6 июля 2010 года и стал своеобразным подарком ко дню рождения Нурсултана Назарбаева.

БРК

Прошло два года с тех пор как глава государства Касым-Жомарт Токаев обрушился с критикой на БРК, назвав его личным банком для избранного круга лиц, представляющих интересы крупнейших финансово-промышленных и строительных групп страны.

По словам президента, люди, чьи фамилии небезызвестны в стране, получали в БРК привилегированные кредитные условия для реализации своих проектов, пользуясь доступом в высокие кабинеты. Тогда Токаев поручил пересмотреть механизмы работы банка и уделить особое внимание финансированию проектов малого и среднего бизнеса.

Смогло ли руководство БРК внять поручениям главы государства, изменилась ли там ситуация сегодня, попытались выяснить корреспонденты Ulysmedia.kz, детально изучив проекты, претендующие на получение длинных и дешевых заёмных средств.

Первым, что бросилось в глаза, так это то, что олигархи и бизнесмены из списка Forbes из парадной БРК никуда не делись и по-прежнему притязают на лакомый кусок от государства в виде дешевых кредитов.


Источник: ulysmedia.kz
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