Проверила зажигалку: названа предварительная причина взрыва в Темиртау

Установлена предварительная причина взрыва в магазине в Темиртау, передает корреспондент Tengrinews.kz.
15 февраля в Темиртау произошел взрыв в двухэтажном здании магазина. По данным спасателей, под завалами обнаружен автомобиль с газовым оборудованием. Спасатели продолжают работы по разбору завалов обрушившегося магазина. На уровне первого этажа магазина, в помещении гаражного бокса, они обнаружили автомобили, один из которых, предположительно, имел газовое оборудование.
"В результате опроса пострадавшей 1993 года рождения установлено, что она зашла в магазин и купила зажигалку. Чтобы проверить, она зажгла ее, после чего в течение 2-3 секунд раздался взрыв и произошло обрушение конструкций здания. В этой связи рассматривается версия взрыва газовоздушной смеси. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Также стало известно, что по факту взрыва начато расследование по части 2 статьи 292 УК "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Напомним, в Темиртау 15 февраля в 08:06 произошел взрыв в двухэтажном магазине на улице Ватутина. По прибытии сотрудники ДЧС обнаружили обрушение здания магазина с возгоранием. В ходе обследования и разведки в 08:44 из-под завала извлечена женщина, она госпитализирована в медучреждение. С ее слов, под завалом находился мужчина, разбор завалов продолжается.
Позже спасатели нашли женщину 1973 года рождения без признаков жизни. Предположительно, это продавец магазина. Пожар на месте происшествия локализован в 09:08 и ликвидирован в 10:25.
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