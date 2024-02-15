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АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» В. Долгалева

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:31
АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» В. Долгалева
Виктор Долгалев
3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании «Тиолайн» Виктор Долгалев.

С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.
Наряду с этим, в отношении В. Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут Контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на ₸38 млрд.

Верховный Суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.
Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда В. Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».

Несмотря на это, В. Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.

По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила ₸26 млрд. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка ₸2 млрд.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.


Источник: t.me
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