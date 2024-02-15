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В Казахстане не выгодно строить газоперерабатывающий завод – эксперт

Просмотров:1649 Опубликовано: Сегодня, 18:18
В Казахстане не выгодно строить газоперерабатывающий завод – эксперт
Фото: depositphotos.com
Для межтопливной конкуренции сжиженный нефтяной газ (он же автогаз) должен стоить на 20-30% дешевле бензина марки АИ-92. Напомним, сегодня его предельная рыночная цена равна 205 тенге, но для достижения безубыточности должна возрасти до 250-ти. Об этом редакции BaigeNews.kz рассказал эксперт Олжас Байдильдинов.

Потребление сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Казахстана, по его словам, растет и уже достигло отметки в 1,8 миллионов тонн в год. Причем 65% от этого объема приходится на автогаз.

Спикер также напомнил, что сжиженный нефтяной газ – не природный ресурс. Соответственно не существует его долговечных запасов. Это продукт переработки.

"Сжиженный газ в дефиците. Мы каждую неделю сталкиваемся с информацией о перебоях в поставках. Плюс нужно понимать, что в этом году была довольно теплая зима, она повлияла на низкое потребление газа для отопления", - рассказал Олжас Байдильдинов.

Основные объемы этого вида топлива, отмечает эксперт, производятся на трех НПЗ "КазМунайГаза" и одном ГПЗ, который находится в Жанаозене. Всего в нашей стране 11 производителей сжиженного газа.

"Для наращивания мощностей нужны новые заводы. Их сегодня нет. И даже "КазМунайГаз", при его социальной ориентированности, не может построить такой, потому что он никогда не окупится. Поэтому вопрос дерегулирования и либерализации цен стоит. Повышение стоимости в любом случае произойдет, это топливо будет в дефиците. Поэтому я от министерства и правительства требовал, чтобы они открыто сказали: "У нас дефицит. Не переводите автомобили на ГБО. Это не заводская установка. Она опасна для водителей и окружающих", - подчеркнул Олжас Байдильдинов.


Директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов говорит о ежегодном увеличении числа автолюбителей использующих газ на 15%. Это очень плохая тенденция из-за возможного дефицита такого топлива.

"Есть обычная мировая практика, когда сжижений нефтяной газ стоит 70% от регулярного бензина. В основном у нас используют пропан и бутан. На самом деле это продукт для газо-химической отрасли. Из него во всем мире вырабатывают пластик. Между тем автолюбители в основном ездят на метане. Это компримированный (сжатый) природный газ, его сжимают в 200-300 раз", - говорит Нурлан Жумагулов.


По словам эксперта, все это время инвесторам из-за регулирования цен было просто не выгодно строить новый завод по переработке газа. Но сегодня мы наблюдаем тенденцию, когда государство ежегодно повышает цены на товарный газ. Это должно простимулировать инвесторов пересмотреть свои планы.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 5 )

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БО (Посетители) Сегодня, 22:36
Всё делается через СМИ , для создания обстановки вынужденной ,для повышения цен на сжиженный газ...Прям всё наиграно ...Ну ну...
 
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None None (Посетители) Сегодня, 22:23
Спикер также напомнил, что сжиженный нефтяной газ – не природный ресурс.

Да с какого перепуга он перестал быть природным ?
Попутный нефтяной газ — смесь различных газообразных углеводородов, растворенных в нефти; выделяющихся в процессе добычи и подготовки нефти.


Раньше его вообще сжигали, и сейчас будете. Если поставите такие цены
 
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14679677 (Посетители) Сегодня, 22:12
Есть хоть что-то в стране без дефицита? Точно суперских экспертов и управленцев)
 
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  • alixah
  • 808
  • 14679677
 ladakz2023 (Посетители) Сегодня, 19:42
"У нас дефицит. Не переводите автомобили на ГБО. Это не заводская установка. Она опасна для водителей и окружающих", - подчеркнул Олжас Байдильдинов - божэ якэ кончэнэ! crazy
 
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  • ladakz2023
  • alixah
  • 14679677
 808 (Посетители) Сегодня, 19:01
А вот этот якобы мошенник "Стати", который судился с РК. Потом резервы РК суд заблокировал.
Он вложил свои средства и его потом бортонули.
Это он инвестировать же собирался в производство гпз и кстати у нас в Мангистау.
На счёт этой темы что-то и не слышно новостей...

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