Минэнерго Казахстана хочет отменить дополнительные требования для покупки дешевого дизеля

"На сегодня министерством, в связи с обращениями граждан и представителей автозаправочных станций и нефтебаз, подготовлен проект приказа по временной отмене требования наличия водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства для реализации дизтоплива по цене 295 тенге/литр. Данным проектом приказа предельная розничная цена на бензин и дизель для казахстанцев остается без изменений", - говорится в сообщении ведомства.



Сейчас нужно предъявлять казахстанское водительское удостоверение для легковых авто и свидетельство о регистрации для грузового, спецтранспорта и тому подобного.В Министерстве энергетики Казахстана сообщили о значительных запасах нефтепродуктов, в связи с чем решили упросить и упорядочить продажу топлива, в том числе дизельного.В ведомстве напомнили, что ранее действовал приказ министра, предусматривающий предельную цены на розничную реализацию нефтепродуктов, в т.ч. на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр. Но при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, можно было взять до 100 литров дизтоплива в сутки по цене 295 тенге за литр, а если вдобавок свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Казахстане, то уже до 300 литров в сутки по той же цене 295 тенге за литр.То есть цена для казахстанцев и иностранцев, если таковой приказ выйдет, станет одинаковой – 295 тенге за литр.В министерстве сообщили, что в настоящее время совокупные запасы дизельного топлива на НПЗ, нефтебазах и путях составляют 626 тыс. тонн."Предполагается, что данное предложение позволит регулировать баланс между выработкой, отгрузкой, восполнением и реализацией дизтоплива на АЗС", - говорится в сообщении.Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА" для обсуждения и предложений. Обсуждение продлится до 28 февраля.