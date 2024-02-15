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Новая технология: водителей Астаны предупредили о "всевидящих совах"

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 20:20
Новая технология: водителей Астаны предупредили о "всевидящих совах"
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В столице установлена и работает в тестовом режиме первая камера SOVA. Она может фиксировать более 20 видов нарушений ПДД, в том числе неправильную стоянку и остановку транспортных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Парковочного пространства Астаны".

Сообщается, что SOVA - камера систем интеллектуального мониторинга, которая отслеживает разные типы нарушений ПДД и мгновенно их фиксирует. Умное оборудование работает в круглосуточном режиме, замечает нарушения даже в темное время суток и может идентифицировать автомобиль по небольшой части кузова.

Эта информация поступает на интеллектуальную платформу, которая обрабатывает их с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного зрения. Полученные сведения автоматически будут передаваться в правоохранительные органы.

Первую камеру фотовидеофиксации SOVA установили в Астане на парковочной зоне по проспекту Кабанбай Батыра. Сейчас она работает в тестовом режиме. Если нововведение получит одобрение городских властей, подобные камеры появятся на самых загруженных участках коммунальных парковок столицы.

"Один автомобиль, припаркованный с нарушениями, может на продолжительное время заблокировать движение целого потока. Выявление нарушений в онлайн-режиме позволяет снизить количество неправомерных остановок или стоянок транспортных средств и увеличить пропускную способность на улицах города", - говорит директор "Парковочного пространства Астаны" Чингиз Досыбаев.

Уточняется, что SOVA также контролирует информацию о загруженности городских улиц и парковочного пространства. Камеры видят цифровую модель улицы и выявляют нарушения, даже если отдельные части автомобиля временно скрыты другими объектами.

За техническим состоянием камер фотовидеофиксации будут следить в компании "Парковочное пространство Астаны".


Источник: tengrinews.kz
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