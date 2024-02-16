МГУ им. Ломоносова в Астане: как будет развиваться Казахстанский филиал?

Время ускорило бег, человечеству для следующего этапа развития нужны специалисты новой формации. Готовить их для Казахстана будут в Астане в филиале МГУ им. Ломоносова. Филиал и сам претерпит изменения: какие - читайте в интервью с его директором Александром Сидоровичем.



Как поступить в Казахстанский филиал МГУ им. Ломоносова? Какие там факультеты? Можно ли стать студентом МГУ без экзаменов? Сколько времени длится учеба в Москве? Есть ли места для иногородних студентов? Можно ли поступить в магистратуру КФ МГУ бакалаврам других вузов? На эти и другие вопросы отвечает директор Казахстанского филиала МГУ, доктор экономических наук, профессор Александр Сидорович.



- Сейчас у нас на бакалавриате пять факультетов: мехмат, факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК), экономический, филологический, а также экологии и природопользования. И у нас есть магистратура по направлениям экономики, прикладной математики и информатики, филологии.



- Сколько студентов учатся на каждом факультете?



- Приём в филиал определяется образовательным заказом Республики Казахстан. Ежегодно нам предоставляют 125 мест (на бакалавриат) за счёт бюджета Казахстана. В магистратуру на сегодняшний день нам представляется 40 мест. Таким образом, филиал принимает 165 человек ежегодно. При этом по каждому направлению бакалавриата набирают по 25 человек - то есть группа.



Если же у нас абитуриенты успешно сдали вступительные экзамены (но не прошли по конкурсу - Sputnik) то они имеют право зачисляться на платное обучение за счёт собственных средств. К бюджетным местам добавляется ежегодно еще примерно 20% платников - вот наш ритм работы.



- Можно ли поступить в Казахстанский филиал МГУ без экзаменов: например, призерам предметных олимпиад - республиканских или международных?



- У нас такого права нет. Все абитуриенты во всём Московском университете поступают после вступительных испытаний, которые определены правилами приёма. Может быть, даже стоило бы принимать кого-то выдающегося и без всяких экзаменов, но ситуация такова, что есть правила, которые распространяется на все вузы.

Здесь есть одно уточнение: правилами предусмотрено, что преимуществами или льготами обладают выпускники школ в том случае, если эти олимпиады включены в перечень олимпиад, которые утверждены министерством образования и науки РФ.



Но применительно к нашему филиалу ректор МГУ Виктор Садовничий дал право провести свою олимпиаду - только для Казахстанского фиала МГУ, и по итогам этой олимпиады наши студенты имеют возможность поступать с льготами в наш филиал. Как правило, у победителей и призеров олимпиад баллы таковы, что позволяют поступить в филиал МГУ без экзаменов.



Итоги олимпиады этого года мы уже объявили. Но мы собираемся проводить еще одну олимпиаду для математиков - по прикладной математике и информатике. В ближайшее время мы о ней объявим.



- Какие новые факультеты в Казахстанском филиале МГУ планируется открывать в будущем?



- Мы не имеем возможности сами открывать факультеты. Наш филиал имеет одну очень важную особенность по сравнению со всеми другими филиалами МГУ: он имеет межправительственное соглашение между правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации, который определяет, что последующие направления открываются в связи с потребностями Казахстана по согласованию.



Таким образом, мы сейчас активно обсуждаем, какие ещё направления в бакалавриате открыть. Есть разные представления, в том числе предлагаются естественные факультеты. Но пойти по линии естественных факультетов - необходимо иметь серьёзный проект, потому что это крупные материальные затраты. Нужно знать, по какой траектории развиваться этим естественным направлениям. А может быть, нам развиваться по горизонтали - междисциплинарные направления.



На этом этапе принято решение, что мы будем развивать преимущественно магистерские программы, они должны реализовать потенциал, который создан на бакалавриате, и вместе с тем носить в значительной степени междисциплинарный характер. Эта линия была одобрена министерством высшего образования и науки Казахстана, лично министром Саясатом Нурбеком. Мы надеемся, что в этом году мы откроем новые программы.



- Какие именно?



- На базе мехмата и ВМК будут развиваться программы "Математика и работа с большими данными", на базе этих же направлений будет развиваться программа информационная и искусственный интеллект - то есть ориентирована на разработке системы искусственного интеллекта на базе серьёзной математики.

На базе экологического направления открывается проблема управления низкоуглеродным развитием регионов - это самая прогрессивная программа.



На базе экономистов открывается перспективнейшая программа - "Статистика и работа по управлению данными", на базе филологов развивается программа межкультурной коммуникации и перевода, которая поднимает на новый уровень нашу филологическую подготовку. Будет расширяться направление "медиалингвистика".



Таким образом, формируется комплекс межотраслевых программ, которые позволяют решать самые актуальные, самые перспективные вопросы для Казахстана и России.



- Насколько филиал МГУ им. Ломоносова в Астане ориентирован на казахстанские реалии?



- Это наша общая линия генеральная линия. Например, у нас была программа "Финансовая аналитика", и на определённом этапе мы заключили соглашение с Национальным банком Казахстана, и сейчас Нацбанк участвует у нас в учебном процессе, читает лекции и спецкурсы. Мы готовим наших специалистов за счёт средств образовательного заказа, и лучшие идут на работу, отбираются в Нацбанк.



Уже 10 наших выпускников последних лет работают в структуре Нацбанка, это очень перспективное направление, которое снимает много противоречий. Национальный банк может сам готовить специалистов, но проще зайти в аудиторию, отобрать себе талант и затем взять на работу.



Второй пример - Бюро национальной статистики, которое входит в структуру Агентства по реформам. Бюро нацстатистики Казахстана выступило с инициативой создать у нас направление подготовки (специалистов по - Sputnik) статистике и управления данными. Мы сейчас эту программу отрабатываем, и я уверен, что эта программа будет исключительно важна для Казахстана и для всех органов власти, потому что она соединяет новые разработки в статистике с управлением этим процессом на различных уровнях. То есть фактически новая технология ведения статистики.



Филологическое направление - чем оно отличается от подготовки классических филологов? Дело в том, что мы живём в мире межкультурных коммуникаций, межцивилизационных пересечений. Межкультурная коммуникация позволяет поставить проблему изучения языка, культуры на другой уровень как средство более глубокого и внутренне осознанного понимания другой культуры.



- Могут ли в магистратуру Казахстанского филиала МГУ поступить бакалавры других вузов?



- Я хочу сказать, может быть, крамольную вещь, но я бы предпочёл талантливых, ищущих выпускников других вузов своим выпускникам, если наш выпускник не стремится к поиску истины, высоким изысканиям, если он удовлетворён своим дипломом - тогда он, конечно, уступает ищущему, талантливому выпускнику другого вуза - если тот обучаем. А такие люди обучаемы. Наш опыт показывает, что, когда мы приглашаем специалистов разных направлений, талантливых, ищущих, они вырастают и проявляют полностью свой талант.



Мы же работаем для Казахстана, поэтому мы очень заинтересованы, чтобы к нам приходили способные выпускники других вузов, и мы им помогали расти. Для поиска талантов мы проводим универсиаду.



- Это своего рода олимпиада для выпускников бакалавриата.



- Победители и призеры нашей универсиады могут поступать фактически без экзаменов в магистратуру Казахстанского филиала МГУ. Для этого надо написать небольшую работу (эссе - Sputnik), затем будет небольшой экзамен - и лучшие поступают к нам в магистратуру.



Универсиада уже идёт, первый этап завершается 31 марта. До 31 марта выпускники вузов могут зарегистрироваться и написать на две страницы работу, почему он выбирает это направление. Затем мы отбираем людей, которые написали это, и они идут на очный тур, который состоится в середине апреля. По итогам этого очного тура будут известны результаты в течение двух недель. Если он стал победителем, то, значит, набрал такие баллы, которые 100% достаточны для прохождения в магистратуру.



- Выпускники Казахстанского филиала МГУ остаются работать в стране или уезжают за рубеж?



- Здесь следует учесть два направления: это работа сразу же после окончания бакалавриата, а второе направление - это магистратура. У нас ситуация следующая: 50% трудоустраиваются сразу после окончания, а 50% идут в магистратуру.



Наши выпускники считают, что диплом МГУ даёт им некое моральное преимущество, по крайней мере, и они претендуют, чтобы их реально признавали на работе. Признавать на работе можно, но в том случае, если он проходит собеседование, обсуждение своей кандидатуры на вакантные места. И во-вторых, если работают в организации выпускники нашего филиала, и они себя хорошо зарекомендовали.



Сейчас из этих 50% (которые сразу трудоустраиваются - Sputnik) половина работает в ведущих компаниях и на госслужбе. Это очень большая цифра! За последние два года мы отследили (такие данные - Sputnik). Часть людей идёт в сферу образования и научных учреждений. Большая четвёрка аналитических компаний сплошь и рядом усеяна нашими выпускниками.



Те, кто выбирают магистратуру, идут к нам и в ведущие магистратуры России и Казахстана.

Мы искренне ориентируем выпускников на Казахстан - и в самом процессе преподавания, и по духу, по характеру своей работы.



Например, мы провели первое заседание совета филиала в этом году, посвящённое изучению казахского языка - перевести его на другой уровень, чтобы каждый выпускник Казахстана, независимо от того, где он родился, владел казахским языком и мог претендовать на работу со знанием казахского языка.



Мы будем расширять не только часы, но и профессиональный язык. У меня есть ещё более решительные планы, но я боюсь сразу всё вводить, - с улыбкой говорит Александр Владимирович.



- Эту работу мы делаем целенаправленно. Почему? Если не знаешь государственного языка, то ты не можешь претендовать на хорошую работу в Казахстане. Государственный язык является законом для каждого выпускника вуза, поэтому наш филиал здесь как филиал ведущего вуза России должен понимать - и он понимает - что это непременный элемент присвоения квалификации: высокое знание языка государства.



Все дипломные и курсовые работы у нас ориентированы на Казахстан - за исключением специальных математических, а также работ, которые связаны с сугубо фундаментальными теоретическими проблемами.



- Сколько лет студенты Казахстанского филиала МГУ учатся в Астане и сколько - в Москве?



- Мехмат и ВМК полтора года обучаются в Москве - на третьем курсе и на половине четвертого. Другие направления обучаются по году в Москве - это третий курс. Этого вполне достаточно, чтобы там прослушать набор спецкурсов.



- Насколько иногородние студенты филиала МГУ в Астане обеспечены местами в общежитии?



- Мы построили великолепнейшее общежитие - Дом студента МГУ. В этом общежтии находятся комнаты, которые нельзя назвать комнатами - это и комната, и кухня, это блоки хозяйственные. Благоустроено по высшему уровню, чисто, безопасно - и оно стоит, как новенькое, уже 10 лет. Все желающие обеспечиваются общежитиями. Все без исключения - и студенты, и магистранты.



- Поговорим о вас - о руководителе Казахстанского филиала МГУ. Как вы совмещаете организационную и научную деятельность?



- Первое - есть у меня несколько позиций, которые являются непременно обязательными: я, действительно, директор филиала, а статус директора филиала равнозначен статусу декана факультета в МГУ. По положению директор филиала должен быть обязательно штатным сотрудником Московского университета и гражданином в этом случае Российской Федерации - это правила.



Второе - я являюсь профессором и читаю лекции и на факультете политологии МГУ (в Москве - Sputnik) и на экономическом факультете. Я председатель исполнительного комитета или совета Евразийской ассоциации университетов, которая представляет собой мощную силу на евразийском пространстве - 160 ведущих университетов Евразийского региона. Это мои основные нагрузки - я не считаю учебной. Такой круг моей деятельности требует находить место и для учёбы, и для семьи, и для работы.



Научная работа - в 2022 году я издал книгу "В поисках общества развития и справедливости". Пишу статьи, выступаю на конференциях - в том числе по поводу Абая выступал с речью, по поводу Евразийского мира. И всё опубликовано.



Что касается области моих основных научных интересов - это формирование новой модели развития национальных экономик Казахстана и России. Россия находится на переломе, формирует новую модель - экономическую и общественно-политическую. Надеюсь, черты её проявятся через год-два.

Казахстан приступил к формированию новой модели, очень серьезная идет перестройка, которую определил президент - это модель справедливого Казахстана.



- Перекликается с названием вашей книги.



- А это не случайно. Потому что развитие и справедливость связаны между собой. Не может быть развития без справедливости и справедливости - без развития. Если представить себе справедливость как получение большего дохода, и кто-то принесёт, даст эти деньги, и вы будете их использовать... А некоторые так и представляют себе - сколько нам ещё добавят? Откуда деньги возьмут - это второй вопрос, и все ждут каких-то добавок: одни ждут добавок от передачи другого богатства, вторые ждут откуда-то ещё. А есть ещё - заработать надо. А это развитие! Вы должны развиваться: более высокая производительность, технологии и так далее.



Развитие создает условие для справедливости - зарабатывать для себя на справедливую жизнь, а не дать, что справедливость свалится тебе на голову. И тогда возникает понимание того, что справедливость надо зарабатывать - вот в чём вся суть вопроса. Другое дело - какая модель справедливости должна быть - это уже вопрос другого плана.