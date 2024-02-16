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Как отдыхаем в марте 2024 года: календарь праздников

Просмотров:485 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Как отдыхаем в марте 2024 года: календарь праздников
Фото: depositphotos.com
В первый месяц весны казахстанцев ждут четыре дополнительных выходных дня:

- 8 марта 2024 года (Международный женский день) - предоставляется 1 дополнительный день;
- с 21 по 23 марта 2024 года (Наурыз) - три выходных дня дополнительно.

Всего в течение месяца ожидается 14 выходных и 17 рабочих дней для тех, кто трудится по пятидневке.

Как отдыхаем на Наурыз и 8 Марта в Казахстане?

Как отдыхаем на 8 Марта 2024 года:

- при пятидневке: выходные 8, 9, 10 марта 2024 года (8 марта выпадает на пятницу);
- при шестидневке: выходной 8 марта 2024 года, рабочий день 9 марта, выходной 10 марта 2024 года.

Как отдыхаем на Наурыз в 2024 году:

- при пятидневке: выходные 21, 22, 23, 24, 25 марта 2024 года (пять дней подряд);
- при шестидневной рабочей неделе: выходные 21, 22, 23, 24 марта 2024 года, рабочий день 25 марта (четыре выходных подряд).


Как отдыхаем в марте 2024 года: календарь праздников


Источник: tengrinews.kz
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