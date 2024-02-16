Как отдыхаем в марте 2024 года: календарь праздников

В первый месяц весны казахстанцев ждут четыре дополнительных выходных дня:- 8 марта 2024 года (Международный женский день) - предоставляется 1 дополнительный день;- с 21 по 23 марта 2024 года (Наурыз) - три выходных дня дополнительно.Всего в течение месяца ожидается 14 выходных и 17 рабочих дней для тех, кто трудится по пятидневке.Как отдыхаем на 8 Марта 2024 года:- при пятидневке: выходныемарта 2024 года (8 марта выпадает на пятницу);- при шестидневке: выходноймарта 2024 года, рабочий день 9 марта, выходноймарта 2024 года.Как отдыхаем на Наурыз в 2024 году:- при пятидневке: выходныемарта 2024 года (пять дней подряд);- при шестидневной рабочей неделе: выходныемарта 2024 года, рабочий день 25 марта (четыре выходных подряд).