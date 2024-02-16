Как отдыхаем в марте 2024 года: календарь праздников

В первый месяц весны казахстанцев ждут четыре дополнительных выходных дня:
- 8 марта 2024 года (Международный женский день) - предоставляется 1 дополнительный день;
- с 21 по 23 марта 2024 года (Наурыз) - три выходных дня дополнительно.
Всего в течение месяца ожидается 14 выходных и 17 рабочих дней для тех, кто трудится по пятидневке.Как отдыхаем на Наурыз и 8 Марта в Казахстане?
Как отдыхаем на 8 Марта 2024 года:
- при пятидневке: выходные 8, 9, 10
марта 2024 года (8 марта выпадает на пятницу);
- при шестидневке: выходной 8
марта 2024 года, рабочий день 9 марта, выходной 10
марта 2024 года.
Как отдыхаем на Наурыз в 2024 году:
- при пятидневке: выходные 21, 22, 23, 24, 25
марта 2024 года (пять дней подряд);
- при шестидневной рабочей неделе: выходные 21, 22, 23, 24
марта 2024 года, рабочий день 25 марта (четыре выходных подряд).
Оставьте свой комментарий первым.