В Казахстан прибыли кандасы из Китая: по сколько денег им раздали

"Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд - единовременно в размере 70 МРП (258,4 тысячи тенге) на главу и каждого члена семьи; на наем жилья и оплату коммунальных услуг - ежемесячно в течение одного года в размере от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тысячи тенге)", - отметили в Минтруда.

Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало данные об этнических казахах, которые вернулись на историческую родину, передает корреспондент Tengrinews.kz.По состоянию на 1 февраля на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1 306 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулось 1 миллион 129 тысяч этнических казахов.Почти половина кандасов (48,9 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Китая, 29,6 процента - из Узбекистана, 8,3 процента - из Монголии, 4,4 процента - из России, 7,3 процента - из Туркменистана и 1,5 процента - из других стран.Число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 56,2 процента, несовершенолетние - 33,6 процента и пенсионеры - 10,2 процента.Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15 процентов имеют высшее образование, 20,2 процента - среднее специальное образование, 54,6 процента - общее среднее образование и 10,2 процента не имеют образования.Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человека. По состоянию на 1 февраля 2024 года в регионы расселения приехали 332 кандаса.Кроме того, внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50 процентов от стоимости жилья, или до 4,28 миллиона тенге на семью.