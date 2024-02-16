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Германский консорциум планирует добывать литий в Казахстане

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 14:22
Германский консорциум планирует добывать литий в Казахстане
Фото: depositphotos.com
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в рамках рабочего визита в Германию встретился с членом наблюдательного совета GP Günter Papenburg AG Манфредом Грундке, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Манфред Грундке также является членом правления Восточного комитета германской экономики и спикером страновой группы по Центральной Азии.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничество в сфере производства лития. Ведущие компании — Knauf Gruppe, GP Gunter Papenburg AG, Roxtec, а также Немецкий институт лития (ITEL) объединили свои усилия, сформировав консорциум.

Этот шаг нацелен на разработку и производство лития, используя в качестве основы месторождения Казахстана, что открывает новые перспективы для развития литиевой индустрии в нашей стране. 

Стороны достигли соглашения о создании специализированной рабочей группы, направленной на исследование потенциала сотрудничества в области добычи и использования лития. Дополнительно рассмотрели перспективу разработки Дорожной карты, которая станет основой для успешного воплощения обсуждаемых инициатив.

Также на встрече обсудили текущие экономические достижения Казахстана и Германии, представители стран выразили взаимный интерес в углублении сотрудничества в области энергоэффективности и разработке цепочек поставок критически важных материалов. Особое внимание было уделено возможностям детального сотрудничества, включая недропользование и создание совместных предприятий.

GP Günter Papenburg AG, основанная в 1963 году, начинала как торговец строительными материалами и со временем выросла до значительных масштабов, насчитывая сегодня 61 дочернюю компанию и производственное подразделение.

Компания охватывает широкий спектр деятельности, включая добычу сырья, производство строительных материалов, строительство и логистику, что делает ее значимым игроком на рынке.


Источник: kapital.kz
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