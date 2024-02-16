Германский консорциум планирует добывать литий в Казахстане

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в рамках рабочего визита в Германию встретился с членом наблюдательного совета GP Günter Papenburg AG Манфредом Грундке, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Манфред Грундке также является членом правления Восточного комитета германской экономики и спикером страновой группы по Центральной Азии.



Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничество в сфере производства лития. Ведущие компании — Knauf Gruppe, GP Gunter Papenburg AG, Roxtec, а также Немецкий институт лития (ITEL) объединили свои усилия, сформировав консорциум.



Этот шаг нацелен на разработку и производство лития, используя в качестве основы месторождения Казахстана, что открывает новые перспективы для развития литиевой индустрии в нашей стране.



Стороны достигли соглашения о создании специализированной рабочей группы, направленной на исследование потенциала сотрудничества в области добычи и использования лития. Дополнительно рассмотрели перспективу разработки Дорожной карты, которая станет основой для успешного воплощения обсуждаемых инициатив.



Также на встрече обсудили текущие экономические достижения Казахстана и Германии, представители стран выразили взаимный интерес в углублении сотрудничества в области энергоэффективности и разработке цепочек поставок критически важных материалов. Особое внимание было уделено возможностям детального сотрудничества, включая недропользование и создание совместных предприятий.



GP Günter Papenburg AG, основанная в 1963 году, начинала как торговец строительными материалами и со временем выросла до значительных масштабов, насчитывая сегодня 61 дочернюю компанию и производственное подразделение.



Компания охватывает широкий спектр деятельности, включая добычу сырья, производство строительных материалов, строительство и логистику, что делает ее значимым игроком на рынке.