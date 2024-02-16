Единый часовой пояс в Казахстане: авиакомпании обратились к пассажирам



...На рейсы по направлению в/из Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Костанай, Павлодар, Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей со временем вылета с 00:01 1 марта необходимо обратить внимание, что рейс будет выполнен на один час раньше от указанного в билете времени, — говорится в сообщении авиакомпании.



Казахстанские авиакомпании обратились к пассажирам из-за перехода страны в единый часовой пояс, передает Liter.kz.Air Astana предупредила, что скорректировала расписание рейсов.Изменения затронут полеты, запланированные с 1 по 31 марта по направлениям: Алматы, Астана, Шымкент, Усть-Каменогорск и Костанай. Пассажиры, чьи рейсы подпадут под изменения, получат SMS-уведомления и письма на указанную при бронировании электронную почту с информацией о новом времени вылета и прилета, — пояснили в авиакомпании.Расписание рейсов с апреля по октябрь автоматически изменят 1 марта. Пассажирам советуют проверять статус рейса на официальном сайте авиакомпании.Компания Qazaq Air также внесла изменения в расписание. Пассажиров обещают оповестить. Тем, кто приобрел билеты до 29 января со временем вылета с 1 марта, необходимо помнить: рейс будет выполнен на один час раньше от указанного в билете времени.Пассажирам обещают отправить индивидуальное оповещение. Тем же, кто приобрел билеты с 8 февраля, в билетах указано время уже учетом перехода на единый часовой пояс.Напомним, на единый часовой пояс Казахстан перейдет с 00:00 1 марта 2024 года. Перевести время на час должны жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей.