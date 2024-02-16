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Atameken Business и НТК хотят приравнять к обязательным телеканалам в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:19
Atameken Business и НТК хотят приравнять к обязательным телеканалам в Казахстане
Фото из открытых источников
Atameken Business и НТК хотят приравнять к обязательным телеканалам в Казахстане, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Внести в приказ министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 17 июня 2019 года 171 «Об утверждении перечня обязательных теле-, радиоканалов» дополнения», – говорится в проекте приказа министерства культуры и информации.


Согласно проекту приказа, в список обязательных каналов, которые должны быть доступны для бесплатного просмотра населением, планируется добавить два телеканала: ATAMEKEN BUSINESS и НТК. Таким образом, общее количество обязательных телеканалов увеличится с 15 до 17.

Сейчас обязательными каналами считаются Qazaqstan, «Хабар», «Хабар 24», Balapan, Abai TV, Qazsport, Kazakh TV, «МИР», «Астана», Almaty, «Первый канал Евразия», КТК, «31 канал», «Седьмой канал», El Arna.


«Перечень обязательных теле-, радиоканалов утверждается в целях обеспечения реализации права граждан на получение достоверной, объективной и своевременной информации в сфере телевидения и радиовещания», – говорится в пояснительной записке.


Источник: kaztag.kz
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