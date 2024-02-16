«Внести в приказ министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 17 июня 2019 года 171 «Об утверждении перечня обязательных теле-, радиоканалов» дополнения», – говорится в проекте приказа министерства культуры и информации.

Сейчас обязательными каналами считаются Qazaqstan, «Хабар», «Хабар 24», Balapan, Abai TV, Qazsport, Kazakh TV, «МИР», «Астана», Almaty, «Первый канал Евразия», КТК, «31 канал», «Седьмой канал», El Arna.

«Перечень обязательных теле-, радиоканалов утверждается в целях обеспечения реализации права граждан на получение достоверной, объективной и своевременной информации в сфере телевидения и радиовещания», – говорится в пояснительной записке.

Atameken Business и НТК хотят приравнять к обязательным телеканалам в Казахстане, передает корреспондент агентства КазТАГ.Согласно проекту приказа, в список обязательных каналов, которые должны быть доступны для бесплатного просмотра населением, планируется добавить два телеканала: ATAMEKEN BUSINESS и НТК. Таким образом, общее количество обязательных телеканалов увеличится с 15 до 17.