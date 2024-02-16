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Свыше 300 тысяч тенге заплатил бизнесмен за поврежденный ноготь сотрудницы

Просмотров:295 Опубликовано: Вчера, 23:25
Свыше 300 тысяч тенге заплатил бизнесмен за поврежденный ноготь сотрудницы
Фото: irecommend.ru
При этом претензий и жалоб со стороны пострадавшей на работодателя не поступало

Костанайского предпринимателя оштрафовали почти на более чем 300 тысяч тенге за то, что его сотрудница повредила ноготь на работе, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Тоболинфо».

Пострадавшая работала супервайзером и в ее обязанности входило выносить коробки с товаром и выставлять его на витрины. При расстановке продукции на ее руки упали коробки, она получила ушиб пальца, на одном отслоилась ногтевая пластина. Она сразу позвонила администратору, которая ей посоветовала обратиться в скорую помощь.


Ни предприниматель, ни пострадавшая не имели друг к другу претензий. Но трудовая инспекция посчитала, что этот случай нельзя оставлять без внимания и обратилась в суд. К слову, сообщение в трудовую инспекцию о несчастном случае поступило лишь спустя несколько дней от станции скорой помощи, в которую обратилась пострадавшая.

Суд при вынесении решения за смягчающее обстоятельство принял раскаяние и признание вины. В итоге оштрафовал компанию на 338 100 тенге.

Предприниматель нарушил 187 статью Трудового кодекса РК - Обязанности работодателя при расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Несмотря на то, что травма была незначительной, по закону компания должна была в течение суток обратиться в трудовую инспекцию, но этого не произошло.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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