Свыше 300 тысяч тенге заплатил бизнесмен за поврежденный ноготь сотрудницы

Пострадавшая работала супервайзером и в ее обязанности входило выносить коробки с товаром и выставлять его на витрины. При расстановке продукции на ее руки упали коробки, она получила ушиб пальца, на одном отслоилась ногтевая пластина. Она сразу позвонила администратору, которая ей посоветовала обратиться в скорую помощь.

Предприниматель нарушил 187 статью Трудового кодекса РК - Обязанности работодателя при расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Несмотря на то, что травма была незначительной, по закону компания должна была в течение суток обратиться в трудовую инспекцию, но этого не произошло.