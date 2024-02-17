Алматинка должна вернуть государству пенсию за 11 лет

Выяснилось, что с 10 февраля того же года женщина начала получать пенсию в Ахматовском районе Чеченской Республики. Таким образом, она получала пенсию одновременно в двух государствах, что является нарушением казахстанского законодательства.

В ходе судебного заседания пенсионерка признала иск, который ей предъявило Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана. По решению суда теперь она должна будет выплатить в доход бюджета 12 318 134 тенге - размер пенсии, которую она незаконно получала с августа 2010-го по сентябрь 2021 года. Также к этой сумме прибавилась госпошлина в размере 123 182 тенге.

Жительница Алматы должна будет вернуть государству полученную за 11 лет пенсию - это более 12 миллионов тенге. Такое решение недавно вынес Турксибский районный суд города, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как следует из решения суда, 1 августа 2010 года жительнице Алматы в связи с достижением пенсионного возраста были назначены пенсионные выплаты.