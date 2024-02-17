Назван самый курящий регион в Казахстане

"Результаты последнего исследования свидетельствуют о том, что в Казахстане 20,4 процента взрослых - 2,7 миллиона человек - курили табак: сигареты, самокрутки, трубки с табаком, сигары, сигарилы, кальян с табаком и другие курительные табачные продукты, не включая электронные сигареты и нагревательный табак. Среди них 36,5 процента мужчин (2 миллиона 287 тысяч человек) и 6 процентов женщин (422 тысячи человек)", - отметили в ведомстве.

"По данным исследований, среди регионов Казахстана самый высокий показатель курения табака среди взрослых отмечается в Костанайской области - 30,6 процента. Меньше всего курят табак в Туркестанской области - 10,2 процента", - заключили в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения привели данные о курящих казахстанцах. В частности, стало известно, в каком регионе страны дымят больше всего, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в Минздраве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, Национальный центр общественного здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения раз в 4 года проводит исследование по определению уровня потребления населением табачных изделий. Оно называется "Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака" (GATS).Также в Минздраве сообщили, что, начиная с 2017 года, каждые четыре года в Казахстане проводится исследование среди детей 11-15 лет: "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC).Согласно последнему проведенному исследованию, в Казахстане регулярно потребляют электронные сигареты (вейпы) 9,8 процента детей, из них - 11,3 процента мальчиков и 8,2 процента девочек-подростков в возрасте 11-15 лет.С 2014 по 2022 год число потребителей электронных сигарет среди мальчиков увеличилось в пять раз, среди девочек - в семь раз.Напомним, ранее Мажилис принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения", который вводит уголовную ответственность за оборот вейпов.Закон устанавливает полный запрет на ввоз, производство и продажу вейпов в Казахстане. Также документ предусматривает уголовную ответственность для нарушителей.Вейпинг связан с десятком заболеваний легких. Последние исследования подтверждают, что длительное использование электронных сигарет наносит серьезный вред организму.