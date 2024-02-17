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Назван самый курящий регион в Казахстане

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 07:12
Назван самый курящий регион в Казахстане
Фото из открытых источников
В Министерстве здравоохранения привели данные о курящих казахстанцах. В частности, стало известно, в каком регионе страны дымят больше всего, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в Минздраве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, Национальный центр общественного здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения раз в 4 года проводит исследование по определению уровня потребления населением табачных изделий. Оно называется "Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака" (GATS).

"Результаты последнего исследования свидетельствуют о том, что в Казахстане 20,4 процента взрослых - 2,7 миллиона человек - курили табак: сигареты, самокрутки, трубки с табаком, сигары, сигарилы, кальян с табаком и другие курительные табачные продукты, не включая электронные сигареты и нагревательный табак. Среди них 36,5 процента мужчин (2 миллиона 287 тысяч человек) и 6 процентов женщин (422 тысячи человек)", - отметили в ведомстве.


Также в Минздраве сообщили, что, начиная с 2017 года, каждые четыре года в Казахстане проводится исследование среди детей 11-15 лет: "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC).

Согласно последнему проведенному исследованию, в Казахстане регулярно потребляют электронные сигареты (вейпы) 9,8 процента детей, из них - 11,3 процента мальчиков и 8,2 процента девочек-подростков в возрасте 11-15 лет.

С 2014 по 2022 год число потребителей электронных сигарет среди мальчиков увеличилось в пять раз, среди девочек - в семь раз.

"По данным исследований, среди регионов Казахстана самый высокий показатель курения табака среди взрослых отмечается в Костанайской области - 30,6 процента. Меньше всего курят табак в Туркестанской области - 10,2 процента", - заключили в ведомстве.


Напомним, ранее Мажилис принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения", который вводит уголовную ответственность за оборот вейпов.

Закон устанавливает полный запрет на ввоз, производство и продажу вейпов в Казахстане. Также документ предусматривает уголовную ответственность для нарушителей.

Вейпинг связан с десятком заболеваний легких. Последние исследования подтверждают, что длительное использование электронных сигарет наносит серьезный вред организму.


Источник: Tengrinews.kz
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