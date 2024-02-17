Вклады каких банков наиболее популярны у казахстанцев

Возросший спрос на депозиты от Bereke Bank можно объяснить высокими ставками вознаграждения, которые банк предлагает на рынке. Согласно последним данным КФГД, фининститут является одним из лидеров в сегменте сберегательных вкладов с правом пополнения со сроком выше 12 месяцев. По такому виду депозитов банк предлагает ставку вознаграждения в размере 13,5%.

Казахстанцы предпочитают хранить сбережения в депозитах. LS рассмотрел, вклады каких банков наиболее популярны у населения.За год депозиты физлиц в банках Казахстана выросли на 20,7%, или 3,5 трлн тенге. Таким образом, на 1 января 2024 года их сумма превысила 20 трлн тенге.Население страны предпочитает копить деньги в нацвалюте. Из общей суммы на тенговые депозиты приходится почти 15 трлн тенге (+33,03%), в то время как на вклады в иностранной валюте – 5,5 трлн тенге (-3,5%).Если рассмотреть показатели в топ-10 банках по объему депозитов, то наибольший прирост показал Bereke Bank. За год сумма вкладов увеличилась с 204,5 млрд тенге до 429,1 млрд тенге, или более чем в два раза.Также Bereke Bank имеет выгодные условия по несрочным депозитам, которые очень популярны среди казахстанцев. Размер ставки вознаграждения по данному виду вклада составляет 15,3%.Всего фининститут предлагает клиентам три вида депозитов: "КҮН САЙЫН", "Лови выгоду" и "Сохраняй".Между тем на втором месте по приросту находится Банк Фридом Финанс Казахстан, в котором сумма вкладов выросла с 309,3 млрд тенге до 459,4 млрд тенге (+48,5%). На третьем месте – Kaspi Bank, 5,05 трлн тенге (+36,5%).При этом отрицательную динамику среди участников банковского рынка показал Шинхан Банк Казахстан. За год объем депозитов в фининституте сократился на 25,4%: с 11,4 млрд тенге до 8,5 млрд тенге.