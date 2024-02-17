Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 17 Февраля
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.68 KZT
  • €1 = 483 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Вклады каких банков наиболее популярны у казахстанцев

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 07:26
Вклады каких банков наиболее популярны у казахстанцев
Фото: lsm.kz
Казахстанцы предпочитают хранить сбережения в депозитах. LS рассмотрел, вклады каких банков наиболее популярны у населения.

За год депозиты физлиц в банках Казахстана выросли на 20,7%, или 3,5 трлн тенге. Таким образом, на 1 января 2024 года их сумма превысила 20 трлн тенге.

Население страны предпочитает копить деньги в нацвалюте. Из общей суммы на тенговые депозиты приходится почти 15 трлн тенге (+33,03%), в то время как на вклады в иностранной валюте – 5,5 трлн тенге (-3,5%).

Если рассмотреть показатели в топ-10 банках по объему депозитов, то наибольший прирост показал Bereke Bank. За год сумма вкладов увеличилась с 204,5 млрд тенге до 429,1 млрд тенге, или более чем в два раза.

Вклады каких банков наиболее популярны у казахстанцев


Возросший спрос на депозиты от Bereke Bank можно объяснить высокими ставками вознаграждения, которые банк предлагает на рынке. Согласно последним данным КФГД, фининститут является одним из лидеров в сегменте сберегательных вкладов с правом пополнения со сроком выше 12 месяцев. По такому виду депозитов банк предлагает ставку вознаграждения в размере 13,5%.


Также Bereke Bank имеет выгодные условия по несрочным депозитам, которые очень популярны среди казахстанцев. Размер ставки вознаграждения по данному виду вклада составляет 15,3%.

Всего фининститут предлагает клиентам три вида депозитов: "КҮН САЙЫН", "Лови выгоду" и "Сохраняй".

Между тем на втором месте по приросту находится Банк Фридом Финанс Казахстан, в котором сумма вкладов выросла с 309,3 млрд тенге до 459,4 млрд тенге (+48,5%). На третьем месте – Kaspi Bank, 5,05 трлн тенге (+36,5%).

При этом отрицательную динамику среди участников банковского рынка показал Шинхан Банк Казахстан. За год объем депозитов в фининституте сократился на 25,4%: с 11,4 млрд тенге до 8,5 млрд тенге.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика