Собака за миллион тенге погибла после укола в ветеринарной клинике ЗКО

Как пишет "Мой город", по информации департамента торговли и прав потребителей ЗКО, в 2023 году женщина обратилась в ветеринарную клинику со своей собакой Беллой, чтобы ее стерилизовали. После процедуры у питомца появились осложнения. Животному потребовалось лечение и повторная операция, что обошлось в 165 тысяч тенге. Однако собаке лучше не стало. Тогда ее повезли в ветклинику Уральска. Затраты на дорогу обошлись в 12 тысяч тенге. В клинике сообщили, что некачественное наложение швов привело к некрозу тканей. Белле провели третью операцию, во время которой выяснилось, что ее репродуктивные органы даже не стерилизовали.

"Хозяйка собаки обратилась в ветеринарную клинику из-за воспаления подкожного жировика на спине животного. В клинике рекомендовали срочно сделать операцию. Поставили расслабляющий укол, который должен был привести животное к глубокому сну. Однако у Ассоль начались судороги, она начала странно дышать. После операции собака странно выгибалась и тряслась. Но врач сказал, что это последствия укола и нужно вколоть второй. После введения второго препарата собачка перестала дышать", – уточнили в ведомстве.

Жительница ЗКО судится с ветеринаром после того, как ее породистая собака погибла после его укола, передает Zakon.kz.Зафиксирован и другой аналогичный случай: в департамент обратилась хозяйка собаки породы чихуахуа, которая скончалась в той же клинике, где стерилизовали Беллу. Медалистка Ассоль стоимостью 2000 евро (969 943 тенге) перестала дышать после препарата, введенного ветеринарным врачом.Хозяйки питомцев потребовали возместить материальный ущерб, но ветеринарная клиника проигнорировала претензии. Женщины обратились в Бурлинский районный суд ЗКО. Рассмотрение дела начато.Ранее по соцсетям разлетелось обращение зоозащитников. Неравнодушные алматинцы просили "спасти" собак из неутепленных клеток местного отлова.