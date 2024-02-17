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Сын акима наказан штрафом за беспредельную езду в центре Караганды

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 10:16
Сын акима наказан штрафом за беспредельную езду в центре Караганды
Фото: Polisia.kz
Сын акима поселка из Каркаралинского района устроил беспредельную езду в центре Караганде ‒ многократно перестраивался с одной полосы на другую, при маневрировании не включал поворотники, передает «Голос народа» со ссылкой на «Патриот».

Все это снималось на видео, которое сын акима сам опубликовал на своей странице в соцсетях.

Источники издания в прокуратуре Карагандинской области сообщили, что полиция отреагировала на видеозапись с нарушениями правил дорожного движения в центре Караганды,

«Неважно, кто его отец. Наказание неминуемо для всех, кто нарушает закон. В частности, 20-летний житель Караганды выплатил в доход государства штраф в размере более 17 тысяч тенге. А то, что его папа ‒ аким, правоохранительные органы узнали из вашей публикации», ‒ сообщил источник в прокуратуре, попросив особо подчеркнуть, что должность отца не играет для правосудия никакой роли.


Что касается наезда на несовершеннолетнего пешехода в Караганде, совершенного парнем на своем личном автомобиле, то источники отказались комментировать ситуацию.

«Идет суд в специализированном суде по административным правонарушениям под председательством судьи Рыбалкиной. Мы не вправе делать анализ ДТП на данном этапе», ‒ сообщил источник в прокуратуре.


Напомним, 25 сентября сын акима поселка сбил в Караганде пешехода – 15-летнюю девушку, когда она возвращалась с занятий из банковского колледжа.

Несовершеннолетняя девушка получила тупую травму живота, политравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей грудной клетки, ушиб мягких тканей лица справа. В больнице она находилась 24 дня.

После ДТП на его странице в соцсетях было опубликовано видео, как он нарушает правила дорожного движения.

В настоящее время в административном суде идут слушания. Между сторонами идет спор о тяжести травм.

Родители несовершеннолетней заявляют, что травмы были средней степени тяжести, ссылаясь на выводы врачей больницы. Но водитель настаивает, что травмы – легкие, ссылаясь на заключение судебно-медицинской экспертизы.



Источник: golos-naroda.kz
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