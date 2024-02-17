Что происходит с комиссиями банков за безналичные платежи

"В январе 2024 года отдельными банками были пересмотрены комиссии в сторону снижения (речь идет о пяти фининститутах – прим. LS)", – сообщили в главном банке.

"С 1 января 2024 года для карточек массового сегмента (Classic, Gold и др.) предельные ставки интерчейндж уменьшились с 1,80-2,0% до 1,50% (первый этап), с 1 января 2025 года (второй этап) они составят до 1,0%. Их снижение позволит оптимизировать расходы БВУ и создаст возможность для уменьшения ими ставок эквайринговых комиссий", – уточнили в финструктуре.