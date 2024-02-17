Что происходит с комиссиями банков за безналичные платежи

В Национальном банке прокомментировали LS
ситуацию с комиссиями банков за эквайринговые услуги.
В ответе на официальный запрос LS в Нацбанке отметили, что текущий уровень тарифов на данный вид услуг формируется на конкурентных условиях.
При этом регулятор мониторит ситуацию по снижению эквайринговых комиссий.
"В январе 2024 года отдельными банками были пересмотрены комиссии в сторону снижения (речь идет о пяти фининститутах – прим. LS)", – сообщили в главном банке.
При этом в Нацбанке объяснили, что в структуру эквайринговых комиссий, помимо прочих расходов, включается размер межбанковской комиссии (интерчейндж), которая устанавливается и регулируется международными платежными системами Visa, Mastercard, UnionPay.
"С 1 января 2024 года для карточек массового сегмента (Classic, Gold и др.) предельные ставки интерчейндж уменьшились с 1,80-2,0% до 1,50% (первый этап), с 1 января 2025 года (второй этап) они составят до 1,0%. Их снижение позволит оптимизировать расходы БВУ и создаст возможность для уменьшения ими ставок эквайринговых комиссий", – уточнили в финструктуре.
Ранее мажилисмен пожаловался на банковские комиссии за прием безналичных платежей через POS-терминалы, которые, по его словам, доходят до 2,8%. Депутат отметил, что в результате финансовая нагрузка на предпринимателей растет.
Между тем в конце 2024 года запланирован запуск сервиса межбанковских платежей по QR-коду. Профучастники считают, что это может повлиять на развитие безналичной оплаты, поскольку бизнесменам не придется иметь несколько терминалов.
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