Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 17 Февраля
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.68 KZT
  • €1 = 483 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"С тобой говорит генерал-лейтенант". Видео спора рыбаков и егеря прокомментировали в инспекции

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 13:26
"С тобой говорит генерал-лейтенант". Видео спора рыбаков и егеря прокомментировали в инспекции
Кадр из видео
Видео спора генерал-лейтенанта с сотрудником егерской службы распространилось в сети, передает Tengrinews.kz.

Судя по ВИДЕО, спор возник из-за автомобиля, который рыбаки припарковали на льду водоема. Один из рыбаков представляется "Иоганом Давидовичем" и произносит фразы: "С тобой говорит генерал-лейтенант", "первый замгенерального прокурора Казахстана, а он на меня наезжает".

Случай произошел 23 декабря 2023 года на водохранилище "Вячеславское". Видео сняли работники егерской службы ТОО "Жас Нур", сообщил руководитель Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства комитета рыбного хозяйства Нигмет Кауашев.

"В ходе проведения рейдовых мероприятий на мобильный телефон сотрудника Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства от егерской службы ТОО "Жас Нур" поступила информация о том, что между работниками егерской службы и рыболовами-любителями произошел инцидент в связи с заездом рыбаков-любителей на лед на автотранспорте. Прибыв на место, государственным инспектором данный инцидент был урегулирован с разъяснением рыболовам-любителям правил безопасности на водоемах, утвержденных приказом министра внутренних дел № 34 от 19 января 2015 года", - сообщил руководитель инспекции.


По его словам, согласно подпункту 4 пункта 46 правил безопасности на водоемах, при нахождении на льду не допускается выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест, отведенных для переправ.

"Соответственно, требования работников егерской службы ТОО "Жас Нур" по запрету заезда автотранспортного средства на лед были правомерны. При этом водитель автотранспортного средства не был привлечен государственным инспектором к ответственности, так как за вышеуказанное нарушение статьи 412 КоАП РК привлечение к административной ответственности является компетенцией сотрудников МЧС", - прокомментировали в ведомстве.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика