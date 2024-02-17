"С тобой говорит генерал-лейтенант". Видео спора рыбаков и егеря прокомментировали в инспекции

Видео спора генерал-лейтенанта с сотрудником егерской службы распространилось в сети, передает Tengrinews.kz.
Судя по ВИДЕО
, спор возник из-за автомобиля, который рыбаки припарковали на льду водоема. Один из рыбаков представляется "Иоганом Давидовичем" и произносит фразы: "С тобой говорит генерал-лейтенант", "первый замгенерального прокурора Казахстана, а он на меня наезжает".
Случай произошел 23 декабря 2023 года на водохранилище "Вячеславское". Видео сняли работники егерской службы ТОО "Жас Нур", сообщил руководитель Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства комитета рыбного хозяйства Нигмет Кауашев.
"В ходе проведения рейдовых мероприятий на мобильный телефон сотрудника Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства от егерской службы ТОО "Жас Нур" поступила информация о том, что между работниками егерской службы и рыболовами-любителями произошел инцидент в связи с заездом рыбаков-любителей на лед на автотранспорте. Прибыв на место, государственным инспектором данный инцидент был урегулирован с разъяснением рыболовам-любителям правил безопасности на водоемах, утвержденных приказом министра внутренних дел № 34 от 19 января 2015 года", - сообщил руководитель инспекции.
По его словам, согласно подпункту 4 пункта 46 правил безопасности на водоемах, при нахождении на льду не допускается выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест, отведенных для переправ.
"Соответственно, требования работников егерской службы ТОО "Жас Нур" по запрету заезда автотранспортного средства на лед были правомерны. При этом водитель автотранспортного средства не был привлечен государственным инспектором к ответственности, так как за вышеуказанное нарушение статьи 412 КоАП РК привлечение к административной ответственности является компетенцией сотрудников МЧС", - прокомментировали в ведомстве.
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