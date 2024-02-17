"С тобой говорит генерал-лейтенант". Видео спора рыбаков и егеря прокомментировали в инспекции

"В ходе проведения рейдовых мероприятий на мобильный телефон сотрудника Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства от егерской службы ТОО "Жас Нур" поступила информация о том, что между работниками егерской службы и рыболовами-любителями произошел инцидент в связи с заездом рыбаков-любителей на лед на автотранспорте. Прибыв на место, государственным инспектором данный инцидент был урегулирован с разъяснением рыболовам-любителям правил безопасности на водоемах, утвержденных приказом министра внутренних дел № 34 от 19 января 2015 года", - сообщил руководитель инспекции.

"Соответственно, требования работников егерской службы ТОО "Жас Нур" по запрету заезда автотранспортного средства на лед были правомерны. При этом водитель автотранспортного средства не был привлечен государственным инспектором к ответственности, так как за вышеуказанное нарушение статьи 412 КоАП РК привлечение к административной ответственности является компетенцией сотрудников МЧС", - прокомментировали в ведомстве.