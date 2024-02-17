Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 17 Февраля
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.68 KZT
  • €1 = 483 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Обшивка отвалилась во время полета до Шымкента: Ситуация шокировала иностранного туриста

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 14:25
Обшивка отвалилась во время полета до Шымкента: Ситуация шокировала иностранного туриста
Кадр из видео
Иностранец опубликовал ролик в социальных сетях. Он достаточно эмоционально отреагировал на ситуацию, передает ИА «NewTimes.kz».

Как пишет портал Travel.press.kz, он уточнил, что за перелет он заплатил 50 долларов и получил такую картину: обшивка отвалилась во время полета, стюардесса попыталась исправить ситуацию, но к ней на помощь пришел один из пассажиров.

«Мой опыт на внутреннем рейсе в Казахстане. Давайте посмотрим, как справится их стюардесса, она бесстрашная, раз схватила не обесточенную электропроводку! Есть желающие помочь? Да, он что-то пытается, но стало только хуже - отвалилась лампа. Еще один помощник. Ой. Он вообще выдрал, ха-ха. Сам решай проблему. Какая дикость! Вот, что ты получаешь за перелет в 50 долларов. Надеюсь, он не вытащит мотор! Невероятно. Что он делает? Строительный рабочий переквалифицировался в авиатехника. Он, что, утащил деталь самолета? А он умный - в самолете стало светлее. А мне ведь говорили, что Шымкент дикий», — комментирует свое видео пользователь сети.


Турист, который как оказалось, сам является инженером, признался, что это был для него очень тяжелый рейс.

«Это был тяжелый рейс. Не знаю, из-за погодных условий или из-за пилотов. Слава Богу, мы приземлились. Добро пожаловать в самый традиционный, консервативный регион Казахстана, который называется Туркистан в городе Шымкент. Я называю его «Крайова» Казахстана. Потом скажу почему», — добавил он.


@oopsimovedagain

My flight experience in Central Asia ️

♬ original sound - Oops I Moved Again


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика