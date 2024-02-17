Обшивка отвалилась во время полета до Шымкента: Ситуация шокировала иностранного туриста

«Мой опыт на внутреннем рейсе в Казахстане. Давайте посмотрим, как справится их стюардесса, она бесстрашная, раз схватила не обесточенную электропроводку! Есть желающие помочь? Да, он что-то пытается, но стало только хуже - отвалилась лампа. Еще один помощник. Ой. Он вообще выдрал, ха-ха. Сам решай проблему. Какая дикость! Вот, что ты получаешь за перелет в 50 долларов. Надеюсь, он не вытащит мотор! Невероятно. Что он делает? Строительный рабочий переквалифицировался в авиатехника. Он, что, утащил деталь самолета? А он умный - в самолете стало светлее. А мне ведь говорили, что Шымкент дикий», — комментирует свое видео пользователь сети.

«Это был тяжелый рейс. Не знаю, из-за погодных условий или из-за пилотов. Слава Богу, мы приземлились. Добро пожаловать в самый традиционный, консервативный регион Казахстана, который называется Туркистан в городе Шымкент. Я называю его «Крайова» Казахстана. Потом скажу почему», — добавил он.

Иностранец опубликовал ролик в социальных сетях. Он достаточно эмоционально отреагировал на ситуацию, передает ИА «NewTimes.kz».Как пишет портал Travel.press.kz, он уточнил, что за перелет он заплатил 50 долларов и получил такую картину: обшивка отвалилась во время полета, стюардесса попыталась исправить ситуацию, но к ней на помощь пришел один из пассажиров.Турист, который как оказалось, сам является инженером, признался, что это был для него очень тяжелый рейс.