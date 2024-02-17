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Казахстан нацелился на покорение Луны

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 16:12
Казахстан нацелился на покорение Луны
Фото: lsm.kz
Казахстан планирует занять одну из лидирующих позиций в сфере изучения Луны. В министерстве цифрового развития озвучили LS подробности.

По информации ведомства, у страны есть ряд перспективных проектов в космической отрасли, на которые будет ставиться упор.

В том числе ведутся работы по созданию и апробации ключевых технологий создания космических аппаратов (КА) на производственной базе Ghalam. Уже созданы три основных подсистемы: земная станция связи S-, X-диапазонов на основе технологии SDR (радиопередатчик – прим. LS), бортовой компьютер и система энергоснабжения КА. Разработано отечественное программное обеспечение для высокоточного прогнозирования движения для низкорбитальных и геостационарных спутников и определения орбиты КА по траекторным данным GPS-приемника.


В этом году будут разрабатывать и тестировать малые спутники на основе казахстанских технологий.

В 2023 году в Казахстане создана система космической ситуационной осведомленности (SSA), повышающая эффективность исследований. В текущем году для дальнейшего развития SSA будет реализовываться программа по созданию сети телескопов страны.

Помимо этого, в министерстве планируют интегрировать действующую национальную виртуальную обсерваторию в международный альянс (IVOA). В будущем это позволит создать астрономический исследовательский хаб для решения актуальных задач.

В МЦРИАП отметили, что мировое сообщество рассматривает возможность создания SSA на окололунной орбите.

"Казахстан в случае реализации проекта может занять одну из лидирующих ролей. В связи с этим нами планируется участие в данных программах, которые позволят существенно повысить имидж и потенциал отечественной исследовательской и инженерной науки", – заверили в министерстве.


В ведомстве отметили, что все реализуемые проекты инвестируются за счет республиканского бюджета. Но отдельным направлением ведется работа по привлечению иностранных инвесторов и заказчиков по мере заключения с ними контрактов.

Например, в прошлом году были созданы Специальное конструкторско-технологическое бюро космической техники (СКТБ) и Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов (СбИК).

СКТБ предназначено для выполнения проектных работ, производства наземного вспомогательного оборудования и комплектующих космических аппаратов, в том числе изделий точной механики, кабельной продукции, электронных приборов, солнечных датчиков, экранно-вакуумной термической изоляции.

В СбИК будет выполняться полный цикл работ по сборке и испытанию спутников массой от 100 кг до 6 тонн. Там уже размещен заказ на создание новой спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Прорабатываются вопросы по созданию космических технологий в интересах иностранных заказчиков.

Вместе с тем в министерстве, рассказывая об эффективности дистанционного зондирования, привели следующий пример: в 2023 году в результате мониторинга было выявлено 900 тыс. га неиспользуемых пахотных угодий, 790 тыс. га частично неиспользуемых пахотных угодий.

В 2023 году также были оцифрованы леса на 20,6 млн га, выявлены 53 незаконных вырубки и 79 вырубок с нарушением правил отвода и таксации.

Кроме того, обнаружены 13 несанкционированных свалок, 369 зданий и сооружений на водоохранных зонах и полосах, где запрещена какая-либо деятельность.

Помимо этого, мониторинг выявил 5,5 тыс. несанкционированных мест скопления отходов и 2,5 тыс. мест несанкционированной добычи полезных ископаемых.

Для повышения эффективности внедряются цифровые платформы недропользователей Minerals.gov, рационального использования земель JerInSpectr и по водным ресурсам – Hydro.gov.


Источник: lsm.kz
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