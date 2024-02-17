Казахстан нацелился на покорение Луны

В том числе ведутся работы по созданию и апробации ключевых технологий создания космических аппаратов (КА) на производственной базе Ghalam. Уже созданы три основных подсистемы: земная станция связи S-, X-диапазонов на основе технологии SDR (радиопередатчик – прим. LS), бортовой компьютер и система энергоснабжения КА. Разработано отечественное программное обеспечение для высокоточного прогнозирования движения для низкорбитальных и геостационарных спутников и определения орбиты КА по траекторным данным GPS-приемника.

"Казахстан в случае реализации проекта может занять одну из лидирующих ролей. В связи с этим нами планируется участие в данных программах, которые позволят существенно повысить имидж и потенциал отечественной исследовательской и инженерной науки", – заверили в министерстве.