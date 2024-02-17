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«Облапошили» Казахстан: кто помогал Марату Бекетаеву разбогатеть на деле Стати

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 18:14
«Облапошили» Казахстан: кто помогал Марату Бекетаеву разбогатеть на деле Стати
Коллаж Ulysmedia
Умение «делать деньги» принесло известность многим казахстанцам. Кто-то из них попал в список Forbes, кто-то оказался в местах не столь отдалённых. К примеру, много лет сограждане удивлялись, почему так долго и не без доли мазохизма наш чиновник высокого на тот момент ранга Марат Бекетаев судился с молдавскими бизнесменами Стати. На первый взгляд, цели были вполне себе благие – отвоёвывал своё, казахстанское. Поэтому вопрос: во что обходится финансовая война? – актуальным стал не сразу. К слову, в интервью Ulysmedia Анатол Стати подтвердил, что активность Бекетаева Казахстану обошлась в копеечку.

Пока аферу Бекетаева разбирают следователи, глава Минюста Азамат Ескераев заявил, что теперь защищать интересы страны за рубежом будут свои специалисты – для этого создадут пул из казахстанских юристов и экспертов. Есть основания думать, что это решение принято благодаря плачевному опыту в мировых судах на примере деятельности экс-министра юстиции Марата Бекетаева и связанной с ним компании Bolashak Consulting Group.

Имена предприимчивых юристов

Имена юристов, защищавших интересы Казахстана в зарубежных судах через эту компанию, в то время, когда министерство юстиции возглавлял Бекетаев, обнародовал Фонд-бюро расследования коррупции.

Одним из тех, кто «помогал» Bolashak вести арбитражные разбирательства, был Мэтью Харрис Киртланд. Он руководитель британско-американской юридической фирмы Norton Rose Fulbright (NRF), расположенной в Вашингтоне, округ Колумбия.

Киртланд, помимо защиты интересов Казахстана в судебных процессах по делу Анатола и Габриэля Стати, участвовал в сопутствующих судебных делах, связанных с Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd, Дэниелом Чепменом и др.

Юридические действия, предпринятые Казахстаном по рекомендации фирмы NRF и Мэтью Киртланда, были направлены на затягивание и отмену выплаты компенсации подведомственной Стати компании Tristan Oil. Позже стало известно, что это повлекло за собой огромные денежные потери из казахстанской казны.

Ещё одним представителем Казахстана в арбитражных судах по делу Стати была Патрисия Нацимиенто – партнёр международной юридической фирмы Herbert Smith Freehills (HSF) во Франкфурте и глава правовой группы по разрешению споров в Германии.

Она возглавляла правовую борьбу против выплаты компенсации компании Tristan Oil, разработав стратегию в нескольких юрисдикциях, чтобы обвинить Стати в мошенничестве и предотвратить выплату компенсации.

Зачем Бекетаеву «Болашак»

В октябре 2023 года Марата Бекетаева арестовали по подозрению в злоупотреблении властью. Сообщалось, что он ежегодно заключал государственные контракты с аффилированной компанией, вероятнее всего, той самой Bolashak Consulting Group на оказание услуг, которые вообще не требовались.

ФБРК выяснил, что схема заключалась в следующем: международные юридические фирмы и их партнеры, привлеченные к судебным разбирательствам Казахстана за рубежом, должны были выставлять счета на оплату за свои услуги компании Bolashak Consulting Group. Та, в свою очередь, получала финансирование уже от Министерства юстиции Казахстана.

Bolashak Consulting Group – частная компания, кто её главный куратор и бенефициар, выяснить не просто, как, впрочем, и то, какие услуги она предоставляет и как их оценивает. Однако, в СМИ попала информация, что идея проведения бюджетных средств через Bolashak Consulting Group принадлежала именно Марату Бекетаеву, а трудились в ней экс-сотрудники казахстанского Минюста.

Доверенное лицо

Предполагалось также, что Bolashak Consulting Group управляет Гани Битенов. Ранее он возглавлял департамент по защите имущественных прав государства, где отстаивал интересы Казахстана в международных инвестиционных спорах с суммами исков в сотни миллионов долларов.

По данным Intelligence Online, деятельность Гани Битенова через Herbert Smith Freehills связана с практикой ранее упомянутой Патрисией Нацимиенто.

- Битенов – это человек, к которому Bolashak обращается за иностранными советниками правительства Казахстана. В число этих консультантов входит адвокат Патрисия Нацимиенто, которая также работает во франкфуртском офисе Herbert Smith Freehills, а ранее работала в Norton Rose Fulbright.


Кроме того, есть сведения, что судебные разбирательства Казахстана со Стати координировали экс-премьер-министр Карим Масимов и бизнесмен Кайрат Боранбаев, которого ранее осудили за хищение 14,5 млрд тенге при перепродаже российского газа госкомпании QazaqGaz. Это предприятие и «Газпром» фигурировали в деле об экспроприации активов Стати.

Щедрый Минюст

Все дела, которые сопровождала компания Bolashak Consulting Group, привели казахстанских налогоплательщиков к бесчисленным убыткам. Казахстан уже потратил более $300 млн на судебные издержки по делу Стати. Кроме того, на сумму компенсации, подлежащей выплате, ежегодно начисляются проценты по ставке $25 млн.

В разные годы на суды против Стати Минюст РК тратил от 22% до 48% от всего своего бюджета. К примеру, в 2014 году общие расходы министерства юстиции составляли $173 млн, что являлось максимальным показателем затрат ведомства за предыдущие 10 лет. Из этой суммы расходы на арбитражи составили $38,9 млн. Больше всего денег на арбитражные суды против Стати ушло в 2021 году – $60,3 млн или 48% от суммы общих затрат министерства в $125,2 млн.

Какая сумма из выделенных средств досталась Харрису Киртланду, Патрисии Нацимиенто, компаниям Norton Rose Fulbright и Herbert Smith Freehills, – неизвестно. Но очевидно, что эти зарубежные юридические фирмы не пренебрегали возможностью обогатиться через компанию-прокладку.

Бекетаев по-прежнему находится под арестом, нам остаётся надеяться, что он понесет заслуженное наказание. Но вот намерен ли Казахстан вернуть потраченные на Bolashak Consulting Group, Norton Rose Fulbright и Herbert Smith Freehills миллионы долларов и привлекут ли к ответственности зарубежных юристов за соучастие в краже денег казахстанских налогоплательщиков, – остается загадкой.


Источник: ulysmedia.kz
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